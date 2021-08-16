Прогноз Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер (16.08.2021), ставки и коэффициенты

Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер. Прогноз, ставки на матч. ATP (16.08.21)

16.08.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Фрэнсис Тьяфу , а противостоять в этом поединке будет Уго Умбер.



В 18:00 по Москве Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 16.08.2021. Единственный раз Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Фрэнсис Тьяфу сейчас считается фаворитом.



Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер запланирован организаторами турнира на 16.08.2021, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Фрэнсис Тьяфу имеет три победы при одном поражении.

Фрэнсис Тьяфу

Фрэнсис Тьяфу, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Фрэнсис Тьяфу может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Фрэнсис Тьяфу входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Фрэнсис Тьяфу еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Фрэнсис Тьяфу сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Уго Умбер

На этом турнире Уго Умбер играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Уго Умбер все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Уго Умбер не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Уго Умбер уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Уго Умбер на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Уго Умбер пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.08.21)

Фрэнсис Тьяфу

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Фрэнсис Тьяфу проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Фрэнсис Тьяфу в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Фрэнсис Тьяфу больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Фрэнсис Тьяфу уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Уго Умбер

Этот сезон Уго Умбер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Уго Умбер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Уго Умбер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Уго Умбер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фрэнсис Тьяфу имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Уго Умбер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фрэнсис Тьяфу превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Уго Умбер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фрэнсис Тьяфу гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фрэнсис Тьяфу — Уго Умбер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Фрэнсис Тьяфу и Уго Умбер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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