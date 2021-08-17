Прогноз Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан (18-го августа 2021 года), ставки и коэффициенты

Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.08.21)

18-го августа в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Роман Андрес Бурручага , а противостоять в этом поединке будет Сзимон Келан.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 18-го августа, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Роман Андрес Бурручага, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го августа откроет его противостояние Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Роман Андрес Бурручага и Сзимон Келан отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сзимон Келан может гордиться семью победами, а вот Роман Андрес Бурручага имеет только пять выигранных встреч.

Роман Андрес Бурручага

В большинстве своих выигранных поединков Роман Андрес Бурручага берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Роман Андрес Бурручага с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Роман Андрес Бурручага сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Роман Андрес Бурручага также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Сзимон Келан

На этом турнире Сзимон Келан играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Сзимон Келан все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Сзимон Келан не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Сзимон Келан уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Сзимон Келан на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Сзимон Келан пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

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Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан. Прогноз, ставки на матч(18.08.21)

Роман Андрес Бурручага

В этом сезоне Роман Андрес Бурручага демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Роман Андрес Бурручага уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Роман Андрес Бурручага любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Роман Андрес Бурручага часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Роман Андрес Бурручага умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Сзимон Келан

Несмотря на свой молодой возраст, Сзимон Келан демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Сзимон Келан уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Сзимон Келан станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Сзимон Келан, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Сзимон Келан умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Сзимон Келан имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Роман Андрес Бурручага и Сзимон Келан. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Роман Андрес Бурручага и Сзимон Келан встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Роман Андрес Бурручага и Сзимон Келан довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Роман Андрес Бурручага и Сзимон Келан подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Роман Андрес Бурручага и Сзимон Келан из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Сзимон Келан относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Сзимон Келан проводит второй или третий матч. А вот Роман Андрес Бурручага как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Роман Андрес Бурручага, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Роман Андрес Бурручага без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Роман Андрес Бурручага вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роман Андрес Бурручага — Сзимон Келан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Роман Андрес Бурручага и Сзимон Келан. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Роман Андрес Бурручага и для Сзимон Келан, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-460397-prognoz-na-match-del-federikoturchi-kempananoche-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-18-08-21/