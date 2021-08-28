Прогноз Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза (28-го августа), ставки и коэффициенты

Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза. Прогноз, ставки на матч (28.08.21)

28 августа в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Аояма/Шибахара , а противостоять в этом поединке будет Макхэйл/Мирза.



В 22:00 по Москве Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 28 августа. Единственный раз Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Аояма/Шибахара сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28 августа откроет его противостояние Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:00 по МСК, то есть до начала игры. Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Макхэйл/Мирза может гордиться семью победами, а вот Аояма/Шибахара имеет только пять выигранных встреч.

Аояма/Шибахара

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Аояма/Шибахара находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Аояма/Шибахара является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Аояма/Шибахара умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Аояма/Шибахара обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Аояма/Шибахара может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Макхэйл/Мирза

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Макхэйл/Мирзав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Макхэйл/Мирза играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Макхэйл/Мирза держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Макхэйл/Мирза демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Макхэйл/Мирза находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза (28 августа), ставки и коэффициенты

Аояма/Шибахара

Несмотря на внушительный возраст, Аояма/Шибахара демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аояма/Шибахара гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аояма/Шибахара обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аояма/Шибахара снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аояма/Шибахара может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Макхэйл/Мирза

На этом турнире Макхэйл/Мирза играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Макхэйл/Мирза какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Макхэйл/Мирза уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Макхэйл/Мирза много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Макхэйл/Мирза сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Макхэйл/Мирза не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза: ставим на двойные ошибки

Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аояма/Шибахара имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Макхэйл/Мирза хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аояма/Шибахара. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Макхэйл/Мирза умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аояма/Шибахара довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Макхэйл/Мирза вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аояма/Шибахара.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аояма/Шибахара — Макхэйл/Мирза. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Аояма/Шибахара и Макхэйл/Мирза, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-464074-flamingos-zhen-ducks-zhen-prognoz-i-stavki-ot-specialista-29-08-21/