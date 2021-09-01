Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.09.21)

Прогноз Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо (01-го сентября), ставки и коэффициенты

Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо (01 сентября), ставки и коэффициенты

01 сентября в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Микульските/Тьяндрамулия , а противостоять в этом поединке будет Альвиси/Бранкаччо.



Микульските/Тьяндрамулия считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Альвиси/Бранкаччо 01 сентября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 18:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01 сентября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Альвиси/Бранкаччо, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Альвиси/Бранкаччо выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Микульските/Тьяндрамулия

Пока Микульските/Тьяндрамулия не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Микульските/Тьяндрамулия находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Микульските/Тьяндрамулия будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Микульските/Тьяндрамулия довольно неплохо играет на данном покрытии.



Альвиси/Бранкаччо

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Альвиси/Бранкаччо в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Альвиси/Бранкаччо уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Альвиси/Бранкаччо уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Альвиси/Бранкаччо обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Микульските/Тьяндрамулия» — «Альвиси/Бранкаччо»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Микульските/Тьяндрамулия и Альвиси/Бранкаччо уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.09.21)

Микульските/Тьяндрамулия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Микульските/Тьяндрамулия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Микульските/Тьяндрамулия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Микульските/Тьяндрамулия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Микульските/Тьяндрамулия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Микульските/Тьяндрамулия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Микульските/Тьяндрамулия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Альвиси/Бранкаччо

Выступать в зале Альвиси/Бранкаччо не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Альвиси/Бранкаччо старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Альвиси/Бранкаччо принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Альвиси/Бранкаччо демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Альвиси/Бранкаччо даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Альвиси/Бранкаччо хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Микульските/Тьяндрамулия и Альвиси/Бранкаччо, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Микульските/Тьяндрамулия и Альвиси/Бранкаччо играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Микульските/Тьяндрамулия, и Альвиси/Бранкаччо неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Микульските/Тьяндрамулия и Альвиси/Бранкаччо, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Микульските/Тьяндрамулия сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Альвиси/Бранкаччо имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Микульските/Тьяндрамулия – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Микульските/Тьяндрамулия и Альвиси/Бранкаччо на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Микульските/Тьяндрамулия — Альвиси/Бранкаччо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Микульските/Тьяндрамулия и Альвиси/Бранкаччо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Микульските/Тьяндрамулия и для Альвиси/Бранкаччо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-465988-alek-adamson-ivaylo-keremedchiev-prognoz-i-stavki-ot-specialista-01-09-21/