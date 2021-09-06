Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке. Прогноз, ставки на матч(06.09.21)

Прогноз Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке (06.09.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке 06.09.2021

06.09.2021 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Гонзалез/Джонсон , а противостоять в этом поединке будет Киркин/Кларке.



Гонзалез/Джонсон сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 06.09.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Киркин/Кларке. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Киркин/Кларке, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Гонзалез/Джонсон выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Киркин/Кларке. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 06.09.2021. Гонзалез/Джонсон не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гонзалез/Джонсон

В этом сезоне Гонзалез/Джонсон показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Гонзалез/Джонсон играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Гонзалез/Джонсон умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Гонзалез/Джонсон и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Гонзалез/Джонсон будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Гонзалез/Джонсон чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Киркин/Кларке

Нынешняя форма, которую демонстрирует Киркин/Кларке еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Киркин/Кларке постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Киркин/Кларке пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Киркин/Кларке не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Киркин/Кларке не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Гонзалез/Джонсон и Киркин/Кларке впервые будут встречаться между собой. Если Гонзалез/Джонсон уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Киркин/Кларке пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Гонзалез/Джонсон демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Гонзалез/Джонсон – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке. Прогноз, ставки на матч(06.09.21)

Гонзалез/Джонсон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гонзалез/Джонсон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гонзалез/Джонсон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гонзалез/Джонсон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гонзалез/Джонсон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гонзалез/Джонсон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гонзалез/Джонсон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Киркин/Кларке

Этот сезон Киркин/Кларке проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Киркин/Кларке снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Киркин/Кларке слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Киркин/Кларке допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гонзалез/Джонсон и Киркин/Кларке, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гонзалез/Джонсон и Киркин/Кларке играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гонзалез/Джонсон, и Киркин/Кларке неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гонзалез/Джонсон и Киркин/Кларке, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гонзалез/Джонсон и Киркин/Кларке уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзалез/Джонсон — Киркин/Кларке. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гонзалез/Джонсон и Киркин/Кларке. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гонзалез/Джонсон и для Киркин/Кларке, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-468413-prognoz-na-match-franciya-horvatiya-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-05-09-21/