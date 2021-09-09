Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи. Прогноз, ставки на матч(09.09.21)

Прогноз Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи (09-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи 09 сентября

09 сентября в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хуан Алехандро Эрнандез Серрано , а противостоять в этом поединке будет Лусиано Такчи.



В 17:30 по Москве Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 09 сентября. Единственный раз Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Хуан Алехандро Эрнандез Серрано сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 09 сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 17:30 по Москве, пока не начался поединок. Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

На данный момент Хуан Алехандро Эрнандез Серрано является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Хуан Алехандро Эрнандез Серрано поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Хуан Алехандро Эрнандез Серрано пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано будет более тщательно готовиться к поединку.



Лусиано Такчи

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лусиано Такчив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лусиано Такчи играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лусиано Такчи держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лусиано Такчи демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лусиано Такчи находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Хуан Алехандро Эрнандез Серрано» — «Лусиано Такчи»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи. Прогноз, ставки на матч(09.09.21)

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано

На этом турнире именно Хуан Алехандро Эрнандез Серрано может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Хуан Алехандро Эрнандез Серрано отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Хуан Алехандро Эрнандез Серрано еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Хуан Алехандро Эрнандез Серрано не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Лусиано Такчи

В этом сезоне Лусиано Такчи действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лусиано Такчи обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лусиано Такчи не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лусиано Такчи не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лусиано Такчи имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи: соперники не будут долго запрягать

Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хуан Алехандро Эрнандез Серрано имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лусиано Такчи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хуан Алехандро Эрнандез Серрано. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лусиано Такчи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хуан Алехандро Эрнандез Серрано довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лусиано Такчи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хуан Алехандро Эрнандез Серрано.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Алехандро Эрнандез Серрано — Лусиано Такчи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хуан Алехандро Эрнандез Серрано и Лусиано Такчи, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat2-470857-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-simona-valtert-natalya-vihlyanceva-09-09-21/