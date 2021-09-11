Прогноз Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам (11-го сентября 2021 года), ставки и коэффициенты

Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам. Прогноз, ставки на матч (11.09.21)

11 сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Роулэнд Филлипс , а противостоять в этом поединке будет Нурельдин Адам.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11 сентября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 11 сентября откроет его противостояние Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нурельдин Адам может гордиться семью победами, а вот Роулэнд Филлипс имеет только пять выигранных встреч.

Роулэнд Филлипс

В большинстве своих выигранных поединков Роулэнд Филлипс берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Роулэнд Филлипс с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Роулэнд Филлипс сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Роулэнд Филлипс также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Нурельдин Адам

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Нурельдин Адамв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Нурельдин Адам играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Нурельдин Адам держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Нурельдин Адам демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Нурельдин Адам находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

UTR Pro Tennis Series, Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам 11 сентября

Роулэнд Филлипс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Роулэнд Филлипс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Роулэнд Филлипс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Роулэнд Филлипс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Роулэнд Филлипс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Роулэнд Филлипс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Роулэнд Филлипс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Роулэнд Филлипс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Нурельдин Адам

Этот сезон Нурельдин Адам проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Нурельдин Адам снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Нурельдин Адам слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Нурельдин Адам допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам: снова ждем результативной игры

Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роулэнд Филлипс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Нурельдин Адам хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роулэнд Филлипс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Нурельдин Адам умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роулэнд Филлипс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Нурельдин Адам вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роулэнд Филлипс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роулэнд Филлипс — Нурельдин Адам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Роулэнд Филлипс и Нурельдин Адам.



http://evolvegame.ru/cat3-471858-raiders-red-gunners-green-prognoz-specialista-na-match-11-09-21/