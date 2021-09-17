Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.21)

Прогноз Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди (17.09.2021), ставки и коэффициенты

Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди (17 сентября), ставки и коэффициенты

17 сентября в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ма/Хосоки , а противостоять в этом поединке будет Балу/Чилакалапуди.



Так как Ма/Хосоки в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Балу/Чилакалапуди, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17 сентября. Но, доказать обратное Ма/Хосоки все же сможет в 17:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 17 сентября, ведь именно в этот день на корте встречаются Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ма/Хосоки имеет на своем счету три победы, Балу/Чилакалапуди может похвастаться четырьмя.

Ма/Хосоки

На данный момент Ма/Хосоки является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ма/Хосоки однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ма/Хосоки демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ма/Хосоки хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ма/Хосоки часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Балу/Чилакалапуди

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Балу/Чилакалапудив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Балу/Чилакалапуди играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Балу/Чилакалапуди держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Балу/Чилакалапуди демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Балу/Чилакалапуди находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.09.21)

Ма/Хосоки

В этом сезоне Ма/Хосоки демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ма/Хосоки уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ма/Хосоки любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ма/Хосоки часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ма/Хосоки умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Балу/Чилакалапуди

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Балу/Чилакалапуди хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Балу/Чилакалапуди никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Балу/Чилакалапуди сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Балу/Чилакалапуди всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди: андердог способен удивить фаворита

Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ма/Хосоки имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Балу/Чилакалапуди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ма/Хосоки. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Балу/Чилакалапуди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ма/Хосоки довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Балу/Чилакалапуди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ма/Хосоки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ма/Хосоки — Балу/Чилакалапуди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ма/Хосоки и Балу/Чилакалапуди.



http://evolvegame.ru/cat4-475514-stavki-na-match-ural-academy-ural-military-prognoz-na-voleybol-ot-17-09-21/