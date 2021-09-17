Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес: порядок побьёт класс

Прогноз Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес (17.09.2021), ставки и коэффициенты

Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес (17 сентября), ставки и коэффициенты

17 сентября в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аранго/Севинг , а противостоять в этом поединке будет Пигосси/Эрацо Гонсалес.



Теннисное противостояние Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 17 сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 23:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Аранго/Севинг является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 17 сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 23:00 по МСК.

Аранго/Севинг

В этом сезоне Аранго/Севинг показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Аранго/Севинг сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Аранго/Севинг еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Аранго/Севинг обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Аранго/Севинг играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Аранго/Севинг любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Пигосси/Эрацо Гонсалес

На этом турнире Пигосси/Эрацо Гонсалес выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Пигосси/Эрацо Гонсалес снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Пигосси/Эрацо Гонсалес чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Пигосси/Эрацо Гонсалес уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Пигосси/Эрацо Гонсалес зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес (17 сентября), ставки и коэффициенты

Аранго/Севинг

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Аранго/Севинг выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Аранго/Севинг всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Аранго/Севинг уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Аранго/Севинг занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Аранго/Севинг больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Аранго/Севинг имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Пигосси/Эрацо Гонсалес

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Пигосси/Эрацо Гонсалес хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Пигосси/Эрацо Гонсалес никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Пигосси/Эрацо Гонсалес сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Пигосси/Эрацо Гонсалес всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес: порядок побьёт класс

Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Аранго/Севинг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Пигосси/Эрацо Гонсалес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Аранго/Севинг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Пигосси/Эрацо Гонсалес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Аранго/Севинг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Пигосси/Эрацо Гонсалес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Аранго/Севинг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аранго/Севинг — Пигосси/Эрацо Гонсалес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Аранго/Севинг и Пигосси/Эрацо Гонсалес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Аранго/Севинг, и Пигосси/Эрацо Гонсалес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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