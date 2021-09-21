Прогноз Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи (21-го сентября), ставки и коэффициенты

Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.09.21)

21.09.2021 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кьеза/Лавино , а противостоять в этом поединке будет Карбонаро/Ортензи.



Кьеза/Лавино считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Карбонаро/Ортензи 21.09.2021 будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 15:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи:

21.09.2021 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Карбонаро/Ортензи, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Карбонаро/Ортензи выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Кьеза/Лавино

Кьеза/Лавино отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Кьеза/Лавино проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Кьеза/Лавино проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Кьеза/Лавино играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Кьеза/Лавино больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Карбонаро/Ортензи

На этом турнире Карбонаро/Ортензи выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Карбонаро/Ортензи снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Карбонаро/Ортензи чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Карбонаро/Ортензи уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Карбонаро/Ортензи зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи

Длительное время Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи (21.09.2021), ставки и коэффициенты

Кьеза/Лавино

К данному турниру Кьеза/Лавино подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Кьеза/Лавино находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Кьеза/Лавино не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Кьеза/Лавино старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Кьеза/Лавино демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Карбонаро/Ортензи

На этом турнире Карбонаро/Ортензи играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Карбонаро/Ортензи какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Карбонаро/Ортензи уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Карбонаро/Ортензи много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Карбонаро/Ортензи сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Карбонаро/Ортензи не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи: андердог способен удивить фаворита

Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кьеза/Лавино имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Карбонаро/Ортензи хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кьеза/Лавино. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Карбонаро/Ортензи умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кьеза/Лавино довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Карбонаро/Ортензи вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кьеза/Лавино.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кьеза/Лавино — Карбонаро/Ортензи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кьеза/Лавино и Карбонаро/Ортензи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кьеза/Лавино, и Карбонаро/Ортензи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-477387-cuidad-nueva-deportivo-san-hose-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-paragvaya-21-09-21/