Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.09.21)

Прогноз Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж (22-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж 22-го сентября 2021 года

22-го сентября 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Андреа Пикчионе , а противостоять в этом поединке будет Бенедикт Эмеж.



Буквально несколько дней назад Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж играли свои матчи, а теперь уже 22-го сентября 2021 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 11:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Андреа Пикчионе имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 22-го сентября 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 11:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Андреа Пикчионе имеет на своем счету три победы, Бенедикт Эмеж может похвастаться четырьмя.

Андреа Пикчионе

В этом сезоне Андреа Пикчионе демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Андреа Пикчионе снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Андреа Пикчионе является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Андреа Пикчионе не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Андреа Пикчионе еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Бенедикт Эмеж

На этом турнире Бенедикт Эмеж выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бенедикт Эмеж снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бенедикт Эмеж чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бенедикт Эмеж уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бенедикт Эмеж зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.09.21)

Андреа Пикчионе

К данному турниру Андреа Пикчионе подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Андреа Пикчионе находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Андреа Пикчионе не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Андреа Пикчионе старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Андреа Пикчионе демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бенедикт Эмеж

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бенедикт Эмеж все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бенедикт Эмеж сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бенедикт Эмеж все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бенедикт Эмеж предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андреа Пикчионе — Бенедикт Эмеж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Андреа Пикчионе и Бенедикт Эмеж проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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