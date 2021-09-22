Прогноз Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн (22 сентября), ставки и коэффициенты

Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн. Прогноз, ставки на матч (22.09.21)

22 сентября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дембек/Меллер , а противостоять в этом поединке будет Бергдаль/Бэкмэн.



Теннисное противостояние Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 22 сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Дембек/Меллер является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн:

Теннисный поединок Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн запланирован организаторами турнира на 22 сентября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Дембек/Меллер и Бергдаль/Бэкмэн встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Дембек/Меллер имеет три победы при одном поражении.

Дембек/Меллер

В этом сезоне Дембек/Меллер имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Дембек/Меллер может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Дембек/Меллер еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Бергдаль/Бэкмэн

На этом турнире Бергдаль/Бэкмэн выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Бергдаль/Бэкмэн снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Бергдаль/Бэкмэн чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Бергдаль/Бэкмэн уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Бергдаль/Бэкмэн зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Дембек/Меллер и Бергдаль/Бэкмэн. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Дембек/Меллер и Бергдаль/Бэкмэн должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн (22 сентября), ставки и коэффициенты

Дембек/Меллер

На этом турнире именно Дембек/Меллер может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Дембек/Меллер отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Дембек/Меллер еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Дембек/Меллер не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Бергдаль/Бэкмэн

В этом сезоне Бергдаль/Бэкмэн действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бергдаль/Бэкмэн обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бергдаль/Бэкмэн не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бергдаль/Бэкмэн не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бергдаль/Бэкмэн имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Дембек/Меллер и Бергдаль/Бэкмэн. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Дембек/Меллер и Бергдаль/Бэкмэн из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бергдаль/Бэкмэн относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бергдаль/Бэкмэн проводит второй или третий матч. А вот Дембек/Меллер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Дембек/Меллер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Дембек/Меллер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Дембек/Меллер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дембек/Меллер — Бергдаль/Бэкмэн. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дембек/Меллер и Бергдаль/Бэкмэн.



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