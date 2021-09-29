Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард: в ожидании «эйсов»

Прогноз Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард (29-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард 29-го сентября

29-го сентября в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Антуан Эскоффье , а противостоять в этом поединке будет Кристиан Сигсгаард.



В 17:30 по Москве Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 29-го сентября. Единственный раз Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Антуан Эскоффье сейчас считается фаворитом.



Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 29-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 17:30 по МСК.

Антуан Эскоффье

Пока Антуан Эскоффье не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Антуан Эскоффье находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Антуан Эскоффье будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Антуан Эскоффье довольно неплохо играет на данном покрытии.



Кристиан Сигсгаард

Кристиан Сигсгаард имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Кристиан Сигсгаард уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Кристиан Сигсгаард умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Кристиан Сигсгаард обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Кристиан Сигсгаард проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард (29-го сентября), ставки и коэффициенты

Антуан Эскоффье

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Антуан Эскоффье выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Антуан Эскоффье всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Антуан Эскоффье уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Антуан Эскоффье занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Антуан Эскоффье больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Антуан Эскоффье имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Кристиан Сигсгаард

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Кристиан Сигсгаард хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Кристиан Сигсгаард никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Кристиан Сигсгаард сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Кристиан Сигсгаард всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард: в ожидании «эйсов»

Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Антуан Эскоффье имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Кристиан Сигсгаард хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Антуан Эскоффье. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Кристиан Сигсгаард умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Антуан Эскоффье довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Кристиан Сигсгаард вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Антуан Эскоффье.

СЕГОДНЯ МАТЧ Антуан Эскоффье — Кристиан Сигсгаард. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Антуан Эскоффье и Кристиан Сигсгаард сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Антуан Эскоффье, и Кристиан Сигсгаард будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-482934-kventin-gali-dennis-novak-prognoz-professionala-29-09-21/