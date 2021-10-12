Прогноз Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста (12 октября), ставки и коэффициенты

Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч (12.10.21)

12 октября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Карен Хачанов , а противостоять в этом поединке будет Пабло Карреньо-Буста.



В 22:00 по Москве Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 12 октября. Единственный раз Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Карен Хачанов сейчас считается фаворитом.



Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Карен Хачанов имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 12 октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Пабло Карреньо-Буста. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 22:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Карен Хачанов имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Карен Хачанов

Карен Хачанов отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Карен Хачанов проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Карен Хачанов проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Карен Хачанов играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Карен Хачанов больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Пабло Карреньо-Буста

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Пабло Карреньо-Буста теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Пабло Карреньо-Буста имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Пабло Карреньо-Буста испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Пабло Карреньо-Буста выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Пабло Карреньо-Буста занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста (12 октября), ставки и коэффициенты

Карен Хачанов

На этом турнире именно Карен Хачанов может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Карен Хачанов отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Карен Хачанов еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Карен Хачанов не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Пабло Карреньо-Буста

Пабло Карреньо-Буста лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Пабло Карреньо-Буста играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Пабло Карреньо-Буста начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Пабло Карреньо-Буста выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Пабло Карреньо-Буста сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Карен Хачанов, и Пабло Карреньо-Буста неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Карен Хачанов и Пабло Карреньо-Буста.



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