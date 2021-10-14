Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.10.21)

Прогноз Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (14.10.2021), ставки и коэффициенты

Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес (14-го октября), ставки и коэффициенты

14-го октября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Игнасио Лондеро , а противостоять в этом поединке будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.



В 13:00 по Москве Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 14-го октября. Единственный раз Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Хуан Игнасио Лондеро сейчас считается фаворитом.



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Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес, которая пройдет 14-го октября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Хуан Игнасио Лондеро

Этот турнир Хуан Игнасио Лондеро проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Хуан Игнасио Лондеро может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Хуан Игнасио Лондеро однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Хуан Игнасио Лондеро имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Хуан Игнасио Лондеро левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Хуан Игнасио Лондеро хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Фелипе Мелихени Родригес Альвес не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Фелипе Мелихени Родригес Альвес не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Челленджер, Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.10.21)

Хуан Игнасио Лондеро

В этом сезоне Хуан Игнасио Лондеро демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Хуан Игнасио Лондеро уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Хуан Игнасио Лондеро любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Хуан Игнасио Лондеро часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Хуан Игнасио Лондеро умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

На этом турнире Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Фелипе Мелихени Родригес Альвес надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Фелипе Мелихени Родригес Альвес находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Фелипе Мелихени Родригес Альвес считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес: в ожидании «эйсов»

Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хуан Игнасио Лондеро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Фелипе Мелихени Родригес Альвес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хуан Игнасио Лондеро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Фелипе Мелихени Родригес Альвес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хуан Игнасио Лондеро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Фелипе Мелихени Родригес Альвес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хуан Игнасио Лондеро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Игнасио Лондеро — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хуан Игнасио Лондеро и Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хуан Игнасио Лондеро и для Фелипе Мелихени Родригес Альвес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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