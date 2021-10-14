Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас. Прогноз, ставки на матч(14.10.21)

Прогноз Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас (14 октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас 14.10.2021

14.10.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Литвы, в котором на своей площадке местный клуб Силуте примет соперника по национальному первенству ЛСУ Атлетас Каунас.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Силуте – ЛСУ Атлетас Каунас вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 18:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 14.10.2021 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК ЛСУ Атлетас Каунас.



Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас. Матч назначен на 14.10.2021, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Силуте

В этом сезоне баскетбольный клуб Силуте стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Силуте выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Силуте идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Силуте вообще лидирует в чемпионате.



ЛСУ Атлетас Каунас

Буквально с первых туров баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба ЛСУ Атлетас Каунас травмированы только игроки глубокого резерва.

Чемпионат Литвы, Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас, запланированного на 14.10.2021. На площадке игроки обеих команд появятся в 18:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Силуте и ЛСУ Атлетас Каунас предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Силуте.



Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас. Прогноз, ставки на матч(14.10.21)

Силуте

Сейчас баскетбольный клуб Силуте демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Силуте играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Силуте вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ЛСУ Атлетас Каунас

После того, как баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Силуте после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14.10.2021 сыграет матч против БК ЛСУ Атлетас Каунас. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 18:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Силуте также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Силуте подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Силуте и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Силуте еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Силуте сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Силуте — ЛСУ Атлетас Каунас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Силуте был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Силуте вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Силуте практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб ЛСУ Атлетас Каунас действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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