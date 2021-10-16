Прогноз Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова (16-го октября), ставки и коэффициенты

Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова. Прогноз, ставки на матч (16.10.21)

16-го октября 2021 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Изабелла Шиникова , а противостоять в этом поединке будет Джесика Малечкова.



Теннисное противостояние Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 16-го октября 2021 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 13:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Изабелла Шиникова является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 16-го октября 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Изабелла Шиникова

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Изабелла Шиникова находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Изабелла Шиникова является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Изабелла Шиникова умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Изабелла Шиникова обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Изабелла Шиникова может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Джесика Малечкова

На этом турнире Джесика Малечкова играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джесика Малечкова все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джесика Малечкова не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джесика Малечкова уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джесика Малечкова на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джесика Малечкова пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова (16-го октября 2021 года), ставки и коэффициенты

Изабелла Шиникова

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Изабелла Шиникова выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Изабелла Шиникова всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Изабелла Шиникова уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Изабелла Шиникова занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Изабелла Шиникова больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Изабелла Шиникова имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Джесика Малечкова

Выступать в зале Джесика Малечкова не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Джесика Малечкова старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Джесика Малечкова принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Джесика Малечкова демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Джесика Малечкова даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Джесика Малечкова хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Изабелла Шиникова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джесика Малечкова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Изабелла Шиникова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джесика Малечкова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Изабелла Шиникова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Изабелла Шиникова — Джесика Малечкова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Изабелла Шиникова и Джесика Малечкова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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