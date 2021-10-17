Прогноз Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион (18-го октября), ставки и коэффициенты

Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион. Прогноз, ставки на матч (18.10.21)

18-го октября в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Сальвадора, в котором на своей площадке местный клуб Чальчуапа Юнайтед примет соперника по национальному первенству Рапидо Де Ла Юнион.



Главный тренер баскетбольного клуба Чальчуапа Юнайтед каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 18-го октября хозяевам предстоит у себя дома принимать Рапидо Де Ла Юнион. Игра, которая начнется в 03:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Рапидо Де Ла Юнион. Данный поединок будет сыгран 18-го октября, а по московскому времени его начало состоится в 03:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Рапидо Де Ла Юнион лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Чальчуапа Юнайтед

В этом сезоне баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Чальчуапа Юнайтед вообще лидирует в чемпионате.



Рапидо Де Ла Юнион

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Рапидо Де Ла Юнион на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Рапидо Де Ла Юнион пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Рапидо Де Ла Юнион и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч

На 18-го октября организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 03:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.10.21)

Чальчуапа Юнайтед

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Чальчуапа Юнайтед сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Чальчуапа Юнайтед бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Рапидо Де Ла Юнион

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Рапидо Де Ла Юнион становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Рапидо Де Ла Юнион уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Рапидо Де Ла Юнион сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион, который должен пройти 18-го октября в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Чальчуапа Юнайтед — Рапидо Де Ла Юнион: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Чальчуапа Юнайтед играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Чальчуапа Юнайтед сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Рапидо Де Ла Юнион входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Рапидо Де Ла Юнион не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Чальчуапа Юнайтед совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Чальчуапа Юнайтед выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Рапидо Де Ла Юнион не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Рапидо Де Ла Юнион уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Рапидо Де Ла Юнион очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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