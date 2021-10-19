Прогноз Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес (19-го октября), ставки и коэффициенты

Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (19.10.21)

19-го октября 2021 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Мехия/Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Баррьентос/Гомес.



В 20:00 по Москве Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 19-го октября 2021 года. Единственный раз Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Мехия/Пусинелли Де Алмейда сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19-го октября 2021 года откроет его противостояние Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 20:00 по МСК, то есть до начала игры. Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Баррьентос/Гомес может гордиться семью победами, а вот Мехия/Пусинелли Де Алмейда имеет только пять выигранных встреч.

Мехия/Пусинелли Де Алмейда

На данный момент Мехия/Пусинелли Де Алмейда является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Мехия/Пусинелли Де Алмейда однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Мехия/Пусинелли Де Алмейда демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Мехия/Пусинелли Де Алмейда хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Мехия/Пусинелли Де Алмейда часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Баррьентос/Гомес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Баррьентос/Гомес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Баррьентос/Гомес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Баррьентос/Гомес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Баррьентос/Гомес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Баррьентос/Гомес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Баррьентос/Гомес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Баррьентос/Гомес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Баррьентос/Гомес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес 19-го октября 2021 года

Мехия/Пусинелли Де Алмейда

В этом сезоне Мехия/Пусинелли Де Алмейда демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мехия/Пусинелли Де Алмейда уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мехия/Пусинелли Де Алмейда любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мехия/Пусинелли Де Алмейда часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мехия/Пусинелли Де Алмейда умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Баррьентос/Гомес

Несмотря на свой молодой возраст, Баррьентос/Гомес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Баррьентос/Гомес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Баррьентос/Гомес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Баррьентос/Гомес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Баррьентос/Гомес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Баррьентос/Гомес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Мехия/Пусинелли Де Алмейда сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Баррьентос/Гомес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Мехия/Пусинелли Де Алмейда – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мехия/Пусинелли Де Алмейда — Баррьентос/Гомес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мехия/Пусинелли Де Алмейда и Баррьентос/Гомес.



http://evolvegame.ru/cat0-492485-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-valensiya-promiteas-patras-19-10-21/