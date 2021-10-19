Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.21)

Прогноз Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин (20-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин 20-го октября

20-го октября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Клаффнер/Секулич , а противостоять в этом поединке будет Веддер/Кирин.



В 14:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Клаффнер/Секулич и Веддер/Кирин. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 20-го октября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин:

Клаффнер/Секулич имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20-го октября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Веддер/Кирин. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Клаффнер/Секулич имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Клаффнер/Секулич

В этом сезоне Клаффнер/Секулич показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Клаффнер/Секулич сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Клаффнер/Секулич еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Клаффнер/Секулич обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Клаффнер/Секулич играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Клаффнер/Секулич любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Веддер/Кирин

Веддер/Кирин имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Веддер/Кирин уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Веддер/Кирин умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Веддер/Кирин обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Веддер/Кирин проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

ITF, Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Клаффнер/Секулич и Веддер/Кирин. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.10.21)

Клаффнер/Секулич

На данный момент Клаффнер/Секулич занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Клаффнер/Секулич снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Клаффнер/Секулич не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Клаффнер/Секулич не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Веддер/Кирин

В этом сезоне Веддер/Кирин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Веддер/Кирин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Веддер/Кирин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Веддер/Кирин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Веддер/Кирин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Клаффнер/Секулич и Веддер/Кирин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Клаффнер/Секулич и Веддер/Кирин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Клаффнер/Секулич, и Веддер/Кирин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Клаффнер/Секулич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Клаффнер/Секулич и Веддер/Кирин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Веддер/Кирин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Клаффнер/Секулич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Веддер/Кирин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Клаффнер/Секулич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Клаффнер/Секулич — Веддер/Кирин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Клаффнер/Секулич и Веддер/Кирин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Клаффнер/Секулич, и Веддер/Кирин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-492156-hizer-uotson-klara-tauson-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-wta-19-10-21/