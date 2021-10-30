Кустосия — Цибалия: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогнозы и ставки специалистов на матч Кустосия — Цибалия 30.10.21

«Кустосия» – «Цибалия». 30.10.21. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч Кустосия — Цибалия будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 30 октября, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 16:00 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба Кустосия, одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Цибалия одержал победу со счетом 4-1.



Команда Кустосия и команда Цибалия, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Кустосия в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Кустосия – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Кустосия сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Кустосия. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Кустосия на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Кустосия только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кустосия — Цибалия:

С каждым днем коэффициент 2.49 на то, что выиграет футбольный клуб Кустосия, только падает. А ставить на победу ФК Цибалия теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 2.65. На ничью принимаются ставки по котировке 3.24.

Прогноз на матч Кустосия – Цибалия (Чемпионат Хорватии, матч национального перевентсва, воскресенье, 30 октября):Футбольный клуб Кустосия получил от букмекеров на свою победу котировку 2.49, а по коэффициенту 2.65 можно сделать ставку на выигрыш ФК Цибалия. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Кустосия и команда Цибалия – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Кустосия и команды Цибалия – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Кустосия и команды Цибалия практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Кустосия и команда Цибалия всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Кустосия – Цибалия 30.10.21

30 октября состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Кустосия — Цибалия. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 16:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Кустосия и Цибалия встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Кустосия одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Команда Кустосия и команда Цибалия – соперники, которые отлично знакомы с игрой друг друга, так как в каждом сезоне эти футбольные клубы встречаются неоднократно в очных противостояниях. И речь здесь идет не только о матчах чемпионата. Будучи клубами, которые в футбольной среде называют грандами мирового футбола, команда Кустосия и команда Цибалия принимают участие не только в матчах чемпионата страны, но и в кубковых баталиях, а также в известных и престижных клубных турнирах. Нередко пути этих команд пересекаются на самых важных стадиях турниров, поэтому менеджеры и футболисты – соперники, которые относятся друг к другу с уважением. Вообще, анализируя очередной матч команды Кустосия и команды Цибалия, наши эксперты стараются не трогать историю. В СМИ уже провели все возможные параллели в отношении этого противостояния, сравнили статистику лидеров команд в нынешнем сезоне и в целом, а также привели цифры, наглядно демонстрирующие силу одной и другой команды в историческом противостоянии. В своем анализе мы стараемся использовать цифры статистики текущего сезона, а также цифры статистики недавних противостояний между этими клубами. Все это позволяет нам получать интересную информацию, анализируя которую, мы составляем прогнозы на матч. Команда Кустосия и команда Цибалия – одни из претендентов на то, чтобы занять высокие места в чемпионате по итогам нынешнего сезона. Однако для этого футболистам обеих команд придется серьезно постараться, так как впереди у них много непростых соперников и сложных матчей. Ключом к успеху можно считать данное противостояние, так как победитель получит определенное преимущество в турнирной таблице. Именно поэтому оба клуба будут играть только на победу, что предполагает отличный матч, который мы рекомендуем не пропустить.



Прогноз Кустосия – Цибалия (30 октября), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Кустосия в противостоянии с футболистами команды Цибалия очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Кустосия чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Цибалия не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Цибалия частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Кустосия должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Кустосия уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Кустосия и команды Цибалия – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Кустосия пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Кустосия никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Кустосия будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Кустосия мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Кустосия

В последние годы футбольный клуб Кустосия постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Кустосия и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Кустосия забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Цибалия

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Цибалия пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Цибалия сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Цибалия пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Кустосия – Цибалия

Несколько сезонов назад команда Кустосия и команда Цибалия находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Кустосия и команда Цибалия в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Кустосия и команда Цибалия строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

В матче победу одержит Кустосия — 2.49, в матче победу одержит Цибалия — 2.65, в матче нет победителей — 3.24.



Кустосия — Цибалия. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Хорватии 30 октября

Букмекеры полагают, что команда Кустосия и команда Цибалия в очном противостоянии, которое состоится в ближайшем туре чемпионата, сыграют вничью. Скорее всего, это мнение букмекеров основано на том, что в турнирной таблице клубы уже решили свои задачи, следовательно, могут просто поделиться очками без ущерба для турнирного положения друг друга. Наши эксперты, тщательно изучив статистические данные матча, пришли к выводу, что соперники вполне способны на то, чтобы разделить очки. Напомним, что команды поддерживают неплохие отношения, а в чемпионате довольно часто расходятся миром. Естественно, мы призываем не выдумывать велосипед, а делать ставки на наиболее вероятный результат в этом матче – а это ничья. Да, коэффициент слегка маловат, однако эта ставка надежная. Общий тотал забитых мячей – темный лес, команды редко забивают много, да еще и в матчах, результат которых не принципиален, поэтому, рискнем здесь предположить, что команды разойдутся миром со счетом 1:1, то есть, можно делать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче. Общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Кустосия и команда Цибалия не являются рекордсменами чемпионата по количеству угловых, да и в матчах между собой подают много угловых редко. Нарушения правил и желтые карточки, непременно, в этом противостоянии будут, однако, смогут команды пробить заявленные тоталы или нет – предположить сложно, поэтому от этих ставок мы рекомендуем воздержаться.

«Кустосия»

Несмотря на то, что футбольный клуб Кустосия сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Кустосия пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Цибалия»

Именно в футбольном клубе Цибалия впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Команда Кустосия и команда Цибалия, встречающиеся в очном противостоянии ежегодно – одни из самых непримиримых соперников чемпионата, так как эти футбольные клубы представляют один город, что само по себе уже является серьезным поводом для соперничества. А усиливает вражду между этими командами то, что одна команда все время своего существования являлась грандом чемпионата и всего мирового футбола, так как имела неограниченное финансирование, и могла позволить себе любых футболистов. Их соперники – более скромный клуб, который за всю свою историю не может похвастаться серьезными достижениями, и только в последние годы команда смогла выбиться в число лидеров чемпионата. Естественно, нас ждет бескомпромиссное противостояние, команды будут биться на футбольном поле рады победы. Кстати, с турнирной точки зрения матч не внесет существенных корректив на положение команд в турнирной таблице. Но даже этот факт не сможет унять страсти, которые будут кипеть на стадионе команды Кустосия и далеко за его пределами. Наши эксперты тоже решили принять участие в этом матче в качестве прогнозистов. Мы полагаем, что оба клуба будут играть в довольно-таки грубой манере, не сильно церемонясь с футболистами соперника. Это означает, что в матче будет много нарушений правил и предупреждений, а, возможно, рефери придется и удалить кого-то из футболистов. Все это, а также много других интересных прогнозов с детальными описаниями, можно найти ниже, всем удачных ставок.

«Кустосия» — «Цибалия»: кто фаворит грядущей встречи?

Кустосия — Цибалия. Прогноз на футбол (30.10.21)

Команда Кустосия и команда Цибалия сыграют между собой в рамках чемпионата. Эксперты нашего ресурса неоднократно обращали внимание на игру футболистов команды Цибалия, которые, невзирая на то, с каким соперником играют, постоянно стараются атаковать. Из этого получается, что команда и сама много забивает, но и при этом много пропускает. Учитывая, что хозяева поля тоже играют примерно в таком стиле, получается, что общий тотал забитых голов в этом матче на больше – отличная ставка. Помимо этого, учитывая, что матч для команд не имеет принципиального значения, так как команда Кустосия и команда Цибалия вряд ли вылетят, но и никак не смогут попасть на более высокое место в турнирной таблице, мы полагаем, что команды сегодня устроят настоящее шоу для своих болельщиков, поэтому у букмекеров можно заигрывать самый большой тотал на больше. Относительно исхода, то в матче, подобном этому противостоянию, его лучше не играть, что мы и рекомендуем сделать. А вот что точно стоит играть на меньше, это тотал нарушений правил и желтых карточек, так как, как показывает практика, команды редко совершают много фолов в матчах, исход которых ничего не решает и серьезно не отражается на турнирной таблице. Общий тотал угловых лучше играть на больше, так как атак и ударов по ворота команды будут наносить много, естественно, что большая их часть будет блокироваться, что будет приводить к стандартам. В общем, этот матч можно ставить как до игры, так и во время игры, ведь команды будут устраивать настоящее шоу.

Кустосия — Цибалия: хозяева докажут превосходство над соперником

Все любители футбола с нетерпением ждали матча, основными действующими лицами которого будут футболисты команды Кустосия и футболисты команды Цибалия. Вообще, в последние годы, названия двух этих футбольных клубов стали синонимами этого вида спорта, здесь выступают известные всему миру футболисты, которые под руководством своих не менее звездных менеджеров совершают невозможное, делают невероятное, добиваются ярких побед и поднимают над головой различные трофеи. Противостояние этих футбольных команд уже давно переросло рамки одного чемпионата, можно сказать, что встреча команды Кустосия и команды Цибалия – это вызов всему мировому сообществу, которое в этот вечер будет разделено на два противоборствующих лагеря: одни будут болеть за футболистов команды Кустосия, а другие – за футболистов команды Цибалия. Возможно, что для кого-то имеет принципиальное значение победитель в этом матче. Для нас же победитель и так ясен – победи его величество футбол, игра, которой поклоняются миллионы. Мы, как и миллионы болельщиков, с нетерпением ждем начала матча, а также рекомендуем всем воспользоваться нашими прогнозами, которые позволят и футболом насладиться, и букмекера обыграть.

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече Кустосия — Цибалия находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

Кустосия – Цибалия: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Кустосия и команды Кустосия, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Кустосия и команды Цибалия.