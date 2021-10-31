Караваджо — Арконатесе: хозяева должны брать три очка

Сегодня матч Караваджо — Арконатесе. Прогнозы и ставки от эксперта 31.10.21

«Караваджо» – «Арконатесе». 31.10.21. Прогноз и ставки на матч

В 16:30 по московскому времени футболистам клуба Караваджо предстоит сыграть один из самых важных матчей в этом сезоне. Это будет поединок, который запланирован на 31-го октября и в нем хозяевам придется принимать на своем поле футбольный клуб Арконатесе. Хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, ведь в последних десяти поединках смогли одержать только две победы, и последний выигрыш был два года назад.



В матче команды Караваджо и команды Арконатесе, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Караваджо демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Караваджо. Команда Арконатесе значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Арконатесе будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Арконатесе не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Караваджо — Арконатесе:

Коэффициент на победу гостей 2.8 является самым низким в футбольном матче Караваджо — Арконатесе. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 2.45, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 3.

Прогноз на матч Караваджо – Арконатесе (Чемпионат Италии, матч национального перевентсва, воскресенье, 31-го октября):Футбольный клуб Караваджо получил от букмекеров на свою победу котировку 2.45, а по коэффициенту 2.8 можно сделать ставку на выигрыш ФК Арконатесе. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Караваджо и команда Арконатесе – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Караваджо и команды Арконатесе – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Караваджо и команды Арконатесе практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Караваджо и команда Арконатесе всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Караваджо – Арконатесе 31.10.21

До 31-го октября еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Караваджо — Арконатесе. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 16:30 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Караваджо и команда Арконатесе выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Караваджо и команда Арконатесе находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Караваджо – Арконатесе (31-го октября), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Караваджо и команды Арконатесе – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Арконатесе – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Арконатесе не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Караваджо, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Караваджо

Болельщики футбольного клуба Караваджо уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Караваджо вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Арконатесе

В этом сезоне футболисты клуба Арконатесе сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Арконатесе много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Арконатесе подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Арконатесе не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Караваджо – Арконатесе

С момента прошлой встречи команды Караваджо и команды Арконатесе в рамках чемпионата прошло не так много времени. Напомним, что прошлый матч этих команд не выявил победителя. Сейчас оба клуба продолжают бороться за высокие места в чемпионате, а это означает, что проигрывать нельзя ни одной, ни другой команде. На фоне этого противостояния, наиболее привлекательной ставкой видится ставка на пенальти или удаление в матче. Здесь стоит отталкиваться от статистики, которая показывает, что в матчах между собой, когда борьба идет нешуточная, оба клуба играют очень грубо. Кроме этого, та же статистика показывает, что практически в каждом матче, в котором встречаются команда Караваджо и команда Арконатесе, арбитры назначают или пенальти, или удаление. Согласитесь, что за предложенные букмекерами коэффициенты эти ставки выглядят весьма заманчивыми. Тем более что этот матч будет обслуживать строгий рефери, который привык не церемониться с нарушителями правил. Еще хотелось бы отметить ставки на тотал больше забитых голов в этом матче. В составах одной и другой команд выступают классные футболисты, которые умеют забивать, так что, предложенный тотал стоит заигрывать на больше, тем более что в личных встречах эти кубы часто пробивают заявленный букмекерами общий тотал забитых голов. Относительно нарушений и желтых карточек, то, независимо от того, как будет проходить матч, грубых приемов, провокации и симуляций будет достаточно, поэтому арбитру часто придется пользоваться свистком и карточками. А вот общий тотал угловых мы рекомендуем играть на меньше, так как команда Караваджо и команда Арконатесе привыкли развивать свои атаки через центр и подают мало стандартов.

В игре победит Караваджо — 2.45, ничья в игре — 3, в игре победит Арконатесе — 2.8.



Караваджо — Арконатесе. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Италии 31-го октября

Букмекеры полагают, что у команды Арконатесе нет особых шансов против более мотивированного соперника, и наши эксперты полностью с этим согласны. Напомним, что хозяевам поля сейчас необходимы очки, да и по уровню игры они заметно превосходят своих соперников, которые вдобавок ко всему уже потеряли мотивацию в этом чемпионате. Напомним, что команда Арконатесе еще раньше стала основным неудачником чемпионата, когда не смогла выиграть ни одного выездного матча. Да и вообще, гости в этом чемпионате действительно выглядят слабо, уступая даже откровенно слабым командам, видно, команда потратила последние силы на выход в элитный дивизион. Нет необходимости лишний раз напоминать о том, что в составе команды Караваджо выступают настоящие профессионалы, которые успели зарекомендовать себя не только на клубном уровне, но и на уровне национальных сборных, эти футболисты умеют решать исходы матчей одним касанием, поэтому у гостей просто нет шансов в матче с таким грозным и мотивированным соперником. Так что, здесь мы солидарны с букмекерами, которые прогнозируют уверенную победу хозяев поля. Поэтому наш прогноз – фора команды Караваджо в этом матче. Общий тотал тоже должен быть пробит, причем, необходимо делать ставки и на общий тотал забитых голов на больше и на индивидуальный тотал хозяев поля. В родных стенах команда Караваджо играет очень мощно, особенно со слабыми соперниками, которым забивает не менее двух-трех мячей. Индивидуальный тотал угловых команды Караваджо мы тоже советуем играть на больше, так как хозяева поля не перестают атаковать даже после нескольких забитых голов.

«Караваджо»

После того, как футбольный клуб Караваджо проиграл стартовых семь туров, президент не стал церемониться, и отправил в отставку весь тренерский штаб. С новым опытным специалистом команда выиграла первый же матч, а далее хоть и случались иногда поражения, но все же хозяева обрели стабильность, так что постепенно выбрались из зоны вылета, и сейчас опережают ее на два очка. В последних пяти турах футбольный клуб Караваджо одержал две победы при двух поражениях, а большинство очков команда набирает на родной арене, где все поражения были исключительно в начале сезона, после чего хозяева больше дома не проигрывают. Футбольный клуб Караваджо имеет проблемы с реализацией голевых моментов, ведь в среднем не получается даже один мяч за игру. Но, зато сейчас намного лучше команда действует в обороне, чем в начале сезона, так что довольно часто поединки завершаются с нулями на табло. Один нападающий выбыл на полгода, а также не смогут помочь хозяевам трое полузащитников.



«Арконатесе»

Начав сезон с двух побед, футбольный клуб Арконатесе ушел в крутое пике, из которого команду не сумели вывести даже две тренерские отставки. Гости продолжают терять очки, ведь больше они не смогли одержать ни одной победы. Сейчас команда уже находится на последнем месте в турнирной таблице, а чтобы покинуть зону вылета необходимо ликвидировать отставание в семь очков. Нельзя сказать, что у гостей самая худшая оборона, но ведь футбольный клуб Арконатесе очень плохо играет в нападении, что и не позволяет выигрывать. А на выезде команда вообще действует крайне слабо, набрав лишь пять очков, что в три раза меньше, чем в родных стенах. После двух ничьих футбольный клуб Арконатесе проиграл уже четыре матча подряд, так что не станет сюрпризом еще одна отставка главного тренера. В лазарете гостей находятся основной голкипер, двое нападающих и три полузащитника, а под вопросом еще выход на поле левого защитника.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Караваджо и команда Арконатесе пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Караваджо и команды Арконатесе, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Караваджо» — «Арконатесе»: кто фаворит грядущей встречи?

Караваджо — Арконатесе. Прогноз на футбол (31.10.21)

Менеджеры команды Караваджо и команды Арконатесе накануне матча сделали много громких заявлений. Напомним, что команда Караваджо и команда Арконатесе будут встречаться между собой в рамках чемпионата. Оба клуба сейчас ведут борьбу за возможность улучшить свои турнирные позиции и, в принципе, время для этого еще есть, так как в чемпионате еще достаточно матчей. К очному противостоянию клубы подходят без существенных потерь, да, раньше команды лишились некоторых футболистов, однако уже научились действовать без них. Преимущество родного поля – основной фактор, которые вынуждает букмекеров и экспертов нашего ресурса рассматривать хозяев поля фаворитами этого матча. В принципе, в текущем сезоне команда Арконатесе выступает ничуть не хуже, и вполне способна нанести неприятное поражение в родных стенах своим соперникам. Так что, в этом матче мы рекомендуем ждать начала игры, а потом, определившись с формой и готовность команд, делать ставки на победителя в этом матче. Общий тотал: здесь, скорее всего, лучше играть на больше. В составе команды Караваджо и команды Арконатесе достаточно футболистов, обладающих отличной индивидуальной техникой, которая может в любой момент привести к забитому голу. Нарушений и желтых карточек в матче тоже ожидается много, так как, вне зависимости от того, какая команда первой откроет счет в матче, футболисты будут грубо действовать друг против друга, провоцировать и симулировать, а все это способствует большому количеству желтых карточек. Так как обе команды используют фланги, и подают много угловых по статистике, то и здесь мы рекомендуем делать ставки на тотал больше угловых в этой игре.

Караваджо — Арконатесе: хозяева должны брать три очка

В матче команды Караваджо и команды Арконатесе, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Караваджо и команды Арконатесе окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

Спортивные прогнозисты уверены, что Караваджо не испытает проблем в матче против ФК Арконатесе, так что предлагают сделать ставку на фору хозяев поединка -2 гола.

Караваджо – Арконатесе: статистика и история личных встреч

Наши эксперты всегда стараются выбирать наиболее интересные с точки зрения зрелищности футбольные матчи для прогнозирования. В ближайшее время состоится матч между двумя футбольными клубами, которые показывают прекрасные результаты в нынешнем сезоне. Команда Караваджо и команда Арконатесе являются непримиримыми соперниками уже довольно длительное время. Вместе с этим, эти футбольные коллективы показывают просто потрясающий футбол в личных встречах. Матчи между этими футбольными клубами запоминаются надолго, так как футболисты играют с полной самоотдачей, старясь продемонстрировать максимум своих возможностей. Менеджеры команды тоже готовят сюрпризы друг другу, используя необычную тактику. В общем, на футбольном поле происходит настоящее шоу, от которого болельщики пребывают в неописуемом восторге. Чего-то подобного мы ждем и в этом матче. По словам менеджеров команд, все ключевые футболисты готовы принять участие в матче с первых минут встречи. Это означает, что сегодня болельщиков ждет непредсказуемая игра, так как лидеры команд могут придумать нестандартное решение в любой игровой ситуации. Наши эксперты приготовили прогнозы на этот матч, с ними можно детально ознакомиться ниже. Мы рекомендуем делать ставки на это противостояние не только до матча, но и во время игры, так как, возможно, букмекеры сделают неплохое предложение по высокому коэффициенту.