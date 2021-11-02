Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель. Прогноз, ставки на матч(03.11.21)

Прогноз Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель (03-го ноября), ставки и коэффициенты

Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель (03 ноября), ставки и коэффициенты

03 ноября в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Босио/Эстэйбл , а противостоять в этом поединке будет Герлах/Сегель.



Так как Босио/Эстэйбл в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Герлах/Сегель, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 03 ноября. Но, доказать обратное Босио/Эстэйбл все же сможет в 20:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель:

До 03 ноября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Босио/Эстэйбл и Герлах/Сегель не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 20:00 по МСК.

Босио/Эстэйбл

Босио/Эстэйбл отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Босио/Эстэйбл проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Босио/Эстэйбл проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Босио/Эстэйбл играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Босио/Эстэйбл больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Герлах/Сегель

Нынешняя форма, которую демонстрирует Герлах/Сегель еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Герлах/Сегель постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Герлах/Сегель пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Герлах/Сегель не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Герлах/Сегель не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

WTA, Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель

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Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель. Прогноз, ставки на матч(03.11.21)

Босио/Эстэйбл

Несмотря на внушительный возраст, Босио/Эстэйбл демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Босио/Эстэйбл гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Босио/Эстэйбл обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Босио/Эстэйбл снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Босио/Эстэйбл может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Герлах/Сегель

На этом турнире Герлах/Сегель играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Герлах/Сегель какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Герлах/Сегель уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Герлах/Сегель много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Герлах/Сегель сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Герлах/Сегель не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Босио/Эстэйбл и Герлах/Сегель аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Босио/Эстэйбл и Герлах/Сегель обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Босио/Эстэйбл и Герлах/Сегель постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель: соперники не будут долго запрягать

Босио/Эстэйбл и Герлах/Сегель которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Босио/Эстэйбл имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Герлах/Сегель хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Босио/Эстэйбл. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Герлах/Сегель умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Босио/Эстэйбл довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Герлах/Сегель вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Босио/Эстэйбл.

СЕГОДНЯ МАТЧ Босио/Эстэйбл — Герлах/Сегель. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Босио/Эстэйбл и Герлах/Сегель. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Босио/Эстэйбл и для Герлах/Сегель, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-494405-prognoz-na-match-malene-helgo-erika-andreeva-ot-eksperta-01-11-21/