Прогноз Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) (14 ноября), ставки и коэффициенты

Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (14.11.21)

14-го ноября в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) примет соперника по национальному первенству Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен).

Главный тренер баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 14-го ноября хозяевам предстоит у себя дома принимать Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен). Игра, которая начнется в 23:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен). Данный поединок будет сыгран 14-го ноября, а по московскому времени его начало состоится в 23:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Техас A&M Корпус Кристи (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Техас A&M Корпус Кристи (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Техас A&M Корпус Кристи (жен)» — «Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен)»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен), запланированного на 14-го ноября. На площадке игроки обеих команд появятся в 23:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Техас A&M Корпус Кристи (жен) и Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен).



Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.11.21)

Техас A&M Корпус Кристи (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас A&M Корпус Кристи (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14-го ноября сыграет матч против БК Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Техас A&M Корпус Кристи (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас A&M Корпус Кристи (жен) — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Техас A&M Корпус Кристи (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Техас A&M Корпус Кристи (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



