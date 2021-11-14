Прогноз Ольга Солянкина — Яков Филимонов (15-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Ольга Солянкина — Яков Филимонов. Прогноз, ставки на матч (15.11.21)

15-го ноября 2021 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Ольга Солянкина , а противостоять в этом поединке будет Яков Филимонов.



Судья теннисного матча Ольга Солянкина — Яков Филимонов должен дать знак о старте игры в 06:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 15-го ноября 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ольга Солянкина и Яков Филимонов более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ольга Солянкина имеет четыре победы, то Яков Филимонов может похвастаться лишь двумя победами.



Ольга Солянкина — Яков Филимонов. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по Москве Ольга Солянкина выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Яков Филимонов. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 15-го ноября 2021 года. Ольга Солянкина не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ольга Солянкина

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ольга Солянкина находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ольга Солянкина является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ольга Солянкина умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ольга Солянкина обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ольга Солянкина может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Яков Филимонов

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Яков Филимоновв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Яков Филимонов играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Яков Филимонов держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Яков Филимонов демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Яков Филимонов находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Ольга Солянкина — Яков Филимонов. Прогноз, ставки на матч(15.11.21)

Ольга Солянкина

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ольга Солянкина выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ольга Солянкина всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ольга Солянкина уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ольга Солянкина занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ольга Солянкина больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ольга Солянкина имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Яков Филимонов

В этом сезоне Яков Филимонов не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Яков Филимонов сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Яков Филимонов допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Яков Филимонов допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Яков Филимонов демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ольга Солянкина — Яков Филимонов Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ольга Солянкина и Яков Филимонов, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ольга Солянкина и Яков Филимонов играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ольга Солянкина, и Яков Филимонов неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ольга Солянкина — Яков Филимонов: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ольга Солянкина имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ольга Солянкина и Яков Филимонов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Яков Филимонов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ольга Солянкина превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Яков Филимонов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ольга Солянкина гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ольга Солянкина — Яков Филимонов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ольга Солянкина и Яков Филимонов, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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