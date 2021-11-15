Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.21)

Прогноз Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata) (16-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata) (16-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

16-го ноября 2021 года в 00:16 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (Syren) примет соперника по национальному первенству Атланта Хоукс (Automata).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Бруклин Нетс (Syren) – Атланта Хоукс (Automata), запланированный на 16-го ноября 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 00:16 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Syren) проводит на своей площадке, и 16-го ноября 2021 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Атланта Хоукс (Automata). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 00:16 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Syren), а один раз сильнее были игроки БК Атланта Хоукс (Automata).

Бруклин Нетс (Syren)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Syren) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Бруклин Нетс (Syren) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Атланта Хоукс (Automata)

Президент баскетбольного клуба Атланта Хоукс (Automata) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Automata) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 16-го ноября 2021 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata). А так как начало встречи в 00:16 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Syren) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.11.21)

Бруклин Нетс (Syren)

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Syren) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Syren) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Атланта Хоукс (Automata)

В прошлом матче баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Automata) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Syren) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го ноября 2021 года сыграет матч против БК Атланта Хоукс (Automata). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:16 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бруклин Нетс (Syren) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Syren) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Syren) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Syren) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Атланта Хоукс (Automata) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (Syren) — Атланта Хоукс (Automata). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Syren) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Syren) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Syren) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Атланта Хоукс (Automata) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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