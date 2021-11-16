Прогноз Диана Старовойтова — Виктория Кулиш (17-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Диана Старовойтова — Виктория Кулиш. Прогноз, ставки на матч. Ace Belarus Cup (17.11.21)

17-го ноября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Ace Belarus Cup, в котором на корт выйдут Диана Старовойтова , а противостоять в этом поединке будет Виктория Кулиш.



Диана Старовойтова считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Виктория Кулиш 17-го ноября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Диана Старовойтова — Виктория Кулиш:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Диана Старовойтова — Виктория Кулиш, которая пройдет 17-го ноября в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 14:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Диана Старовойтова

Диана Старовойтова отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Диана Старовойтова проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Диана Старовойтова проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Диана Старовойтова играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Диана Старовойтова больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Виктория Кулиш

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Виктория Кулиш на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Виктория Кулиш демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Виктория Кулиш имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Виктория Кулиш намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Виктория Кулиш не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Виктория Кулиш будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Виктория Кулиш и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Виктория Кулиш умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Диана Старовойтова — Виктория Кулиш

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Диана Старовойтова и Виктория Кулиш. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Диана Старовойтова и Виктория Кулиш должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Диана Старовойтова — Виктория Кулиш. Прогноз, ставки на матч(17.11.21)

Диана Старовойтова

На данном турнире Диана Старовойтова выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Диана Старовойтова выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Диана Старовойтова допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Диана Старовойтова особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Диана Старовойтова, это умение играть на травяных кортах.

Виктория Кулиш

На этом турнире Виктория Кулиш играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Виктория Кулиш какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Виктория Кулиш уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Виктория Кулиш много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Виктория Кулиш сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Виктория Кулиш не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Диана Старовойтова — Виктория Кулиш Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Диана Старовойтова и Виктория Кулиш, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Диана Старовойтова и Виктория Кулиш играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Диана Старовойтова, и Виктория Кулиш неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Диана Старовойтова — Виктория Кулиш: погода помешает показать хороший теннис

Диана Старовойтова и Виктория Кулиш которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Диана Старовойтова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Виктория Кулиш хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Диана Старовойтова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Виктория Кулиш умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Диана Старовойтова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Виктория Кулиш вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Диана Старовойтова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Диана Старовойтова — Виктория Кулиш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Диана Старовойтова и Виктория Кулиш букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Диана Старовойтова и Виктория Кулиш проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-498931-stavki-na-match-shkola-cheske-budeevice-zhen-kralovo-pole-zhen-prognoz-na-voleybol-ot-16-11-21/