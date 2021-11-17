Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.21)

Прогноз Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен) (17.11.2021), ставки и коэффициенты

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен) (17-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

17-го ноября 2021 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) примет соперника по национальному первенству Делавэр Стэйт (жен).



В 03:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) и Делавэр Стэйт (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 17-го ноября 2021 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) и Делавэр Стэйт (жен) собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 17-го ноября 2021 года. Ее начало будет в 03:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Делавэр Стэйт (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Делавэр Стэйт (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) наконец-то возвращаются домой, а 17-го ноября 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Делавэр Стэйт (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.11.21)

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Делавэр Стэйт (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 17-го ноября 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Делавэр Стэйт (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) — Делавэр Стэйт (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Делавэр Стэйт (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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