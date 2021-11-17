Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары) (18-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары) 18 ноября

18 ноября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Сан-Диего Авиаторс (пары) , а противостоять в этом поединке будет Нью-Йорк Импайр (пары).



В 07:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Сан-Диего Авиаторс (пары) и Нью-Йорк Импайр (пары). Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 18 ноября, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары):

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18 ноября откроет его противостояние Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары). Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Сан-Диего Авиаторс (пары) и Нью-Йорк Импайр (пары) отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нью-Йорк Импайр (пары) может гордиться семью победами, а вот Сан-Диего Авиаторс (пары) имеет только пять выигранных встреч.

Сан-Диего Авиаторс (пары)

Так как Сан-Диего Авиаторс (пары) выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Сан-Диего Авиаторс (пары) снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Сан-Диего Авиаторс (пары), и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Сан-Диего Авиаторс (пары) чем-то удивить, пока не ясно.



Нью-Йорк Импайр (пары)

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Нью-Йорк Импайр (пары) в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Нью-Йорк Импайр (пары) уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Нью-Йорк Импайр (пары) уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Нью-Йорк Импайр (пары) обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Сан-Диего Авиаторс (пары) и Нью-Йорк Импайр (пары) впервые будут встречаться между собой. Если Сан-Диего Авиаторс (пары) уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Нью-Йорк Импайр (пары) пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Сан-Диего Авиаторс (пары) демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Сан-Диего Авиаторс (пары) – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары) (18 ноября), ставки и коэффициенты

Сан-Диего Авиаторс (пары)

Несмотря на внушительный возраст, Сан-Диего Авиаторс (пары) демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сан-Диего Авиаторс (пары) гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сан-Диего Авиаторс (пары) обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сан-Диего Авиаторс (пары) снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сан-Диего Авиаторс (пары) может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Нью-Йорк Импайр (пары)

Этот сезон Нью-Йорк Импайр (пары) проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Нью-Йорк Импайр (пары) снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Нью-Йорк Импайр (пары) слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Нью-Йорк Импайр (пары) допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары) Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Сан-Диего Авиаторс (пары) и Нью-Йорк Импайр (пары), аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Сан-Диего Авиаторс (пары) и Нью-Йорк Импайр (пары) играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Сан-Диего Авиаторс (пары), и Нью-Йорк Импайр (пары) неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары): ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сан-Диего Авиаторс (пары) и Нью-Йорк Импайр (пары) из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Нью-Йорк Импайр (пары) относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Нью-Йорк Импайр (пары) проводит второй или третий матч. А вот Сан-Диего Авиаторс (пары) как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сан-Диего Авиаторс (пары), причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сан-Диего Авиаторс (пары) без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сан-Диего Авиаторс (пары) вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Диего Авиаторс (пары) — Нью-Йорк Импайр (пары). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сан-Диего Авиаторс (пары) и Нью-Йорк Импайр (пары).



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