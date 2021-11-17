Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.11.21)

Прогноз Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан (18.11.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан 18 ноября

18 ноября в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ррезарт Чунгу , а противостоять в этом поединке будет Мирча-Александру Жекан.



Ррезарт Чунгу сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18 ноября придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Мирча-Александру Жекан. По Москве данный поединок начнется в 10:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Мирча-Александру Жекан, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 18 ноября встречаются Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан. Начало поединка запланировано на 10:00 по МСК. Ррезарт Чунгу является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Ррезарт Чунгу

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Ррезарт Чунгу находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Ррезарт Чунгу является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Ррезарт Чунгу умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Ррезарт Чунгу обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Ррезарт Чунгу может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Мирча-Александру Жекан

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Мирча-Александру Жекан теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Мирча-Александру Жекан имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Мирча-Александру Жекан испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Мирча-Александру Жекан выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Мирча-Александру Жекан занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.11.21)

Ррезарт Чунгу

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ррезарт Чунгу выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ррезарт Чунгу всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ррезарт Чунгу уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ррезарт Чунгу занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ррезарт Чунгу больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ррезарт Чунгу имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мирча-Александру Жекан

На этом турнире Мирча-Александру Жекан играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мирча-Александру Жекан какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мирча-Александру Жекан уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мирча-Александру Жекан много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мирча-Александру Жекан сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мирча-Александру Жекан не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ррезарт Чунгу — Мирча-Александру Жекан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ррезарт Чунгу и Мирча-Александру Жекан проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-499789-mertensse-kreychikovasinyakova-prognoz-i-stavki-ot-professionala-18-11-21/