Прогноз Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич (19-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (19.11.21)

19-го ноября 2021 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рулофсе/Рунгкат , а противостоять в этом поединке будет Вукич/Ковачевич.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич можно будет вплоть до 03:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 19-го ноября 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Рулофсе/Рунгкат и Вукич/Ковачевич еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич:

19-го ноября 2021 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 03:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Вукич/Ковачевич, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Вукич/Ковачевич выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Рулофсе/Рунгкат

В этом сезоне Рулофсе/Рунгкат показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Рулофсе/Рунгкат сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Рулофсе/Рунгкат еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Рулофсе/Рунгкат обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Рулофсе/Рунгкат играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Рулофсе/Рунгкат любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Вукич/Ковачевич

Нынешняя форма, которую демонстрирует Вукич/Ковачевич еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Вукич/Ковачевич постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Вукич/Ковачевич пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Вукич/Ковачевич не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Вукич/Ковачевич не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Челленджер, Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич

Рулофсе/Рунгкат и Вукич/Ковачевич – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич (19-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Рулофсе/Рунгкат

К данному турниру Рулофсе/Рунгкат подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Рулофсе/Рунгкат находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Рулофсе/Рунгкат не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Рулофсе/Рунгкат старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Рулофсе/Рунгкат демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Вукич/Ковачевич

Вукич/Ковачевич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Вукич/Ковачевич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Вукич/Ковачевич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Вукич/Ковачевич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Вукич/Ковачевич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рулофсе/Рунгкат и Вукич/Ковачевич аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Рулофсе/Рунгкат и Вукич/Ковачевич обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Рулофсе/Рунгкат и Вукич/Ковачевич постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Рулофсе/Рунгкат и Вукич/Ковачевич из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Вукич/Ковачевич относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Вукич/Ковачевич проводит второй или третий матч. А вот Рулофсе/Рунгкат как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Рулофсе/Рунгкат, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Рулофсе/Рунгкат без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Рулофсе/Рунгкат вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рулофсе/Рунгкат — Вукич/Ковачевич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рулофсе/Рунгкат и Вукич/Ковачевич. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рулофсе/Рунгкат и для Вукич/Ковачевич, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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