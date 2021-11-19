Прогноз АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен) (19.11.2021), ставки и коэффициенты

АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен). Прогноз, ставки на матч (19.11.21)

19.11.2021 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) примет соперника по национальному первенству Спорт Клуб до Ресифе (жен).



Баскетбольный поединок АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) – Спорт Клуб до Ресифе (жен) пройдет в рамках престижного турнира 19.11.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 23:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен):

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен), запланированное на 19.11.2021. Поставить на матч можно будет до 23:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Спорт Клуб до Ресифе (жен) была еще пять лет назад.

АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Спорт Клуб до Ресифе (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Спорт Клуб до Ресифе (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) наконец-то возвращаются домой, а 19.11.2021 им уже необходимо сыграть поединок против БК Спорт Клуб до Ресифе (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 23:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Прогноз и ставка на матч АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен) 19.11.2021

АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Спорт Клуб до Ресифе (жен)

После того, как баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19.11.2021 сыграет матч против БК Спорт Клуб до Ресифе (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Спорт Клуб до Ресифе (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) — Спорт Клуб до Ресифе (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба АБАСФИ Фос-ду-Игуасу (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Спорт Клуб до Ресифе (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Спорт Клуб до Ресифе (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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