Прогноз Чикаго Смэш пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен) (20-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Чикаго Смэш пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен). Прогноз, ставки на матч (20.11.21)

20.11.2021 в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уорлд Тим Теннис, в котором на корт выйдут Чикаго Смэш пары (жен) , а противостоять в этом поединке будет Спрингфилд Лейсерс пары (жен).



Чикаго Смэш пары (жен) сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20.11.2021 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Спрингфилд Лейсерс пары (жен). По Москве данный поединок начнется в 06:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Спрингфилд Лейсерс пары (жен), одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Чикаго Смэш пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Чикаго Смэш пары (жен) имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20.11.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Спрингфилд Лейсерс пары (жен). По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 06:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Чикаго Смэш пары (жен) имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Чикаго Смэш пары (жен)

Болельщики ожидали, что на этом турнире Чикаго Смэш пары (жен) продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Чикаго Смэш пары (жен) в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Чикаго Смэш пары (жен) сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Чикаго Смэш пары (жен) немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Спрингфилд Лейсерс пары (жен)

На этом турнире Спрингфилд Лейсерс пары (жен) выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Спрингфилд Лейсерс пары (жен) снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Спрингфилд Лейсерс пары (жен) уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Спрингфилд Лейсерс пары (жен) зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Чикаго Смэш пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) впервые будут встречаться между собой. Если Чикаго Смэш пары (жен) уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Спрингфилд Лейсерс пары (жен) пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Чикаго Смэш пары (жен) демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Чикаго Смэш пары (жен) – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Чикаго Смэш пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен) (20.11.2021), ставки и коэффициенты

Чикаго Смэш пары (жен)

На данном турнире Чикаго Смэш пары (жен) выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Чикаго Смэш пары (жен) выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Чикаго Смэш пары (жен) допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Чикаго Смэш пары (жен) особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Чикаго Смэш пары (жен), это умение играть на травяных кортах.

Спрингфилд Лейсерс пары (жен)

Выступать в зале Спрингфилд Лейсерс пары (жен) не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Спрингфилд Лейсерс пары (жен) старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Спрингфилд Лейсерс пары (жен) принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Спрингфилд Лейсерс пары (жен) демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Спрингфилд Лейсерс пары (жен) даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Спрингфилд Лейсерс пары (жен) хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Чикаго Смэш пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Чикаго Смэш пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Чикаго Смэш пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Чикаго Смэш пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Чикаго Смэш пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен): андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Чикаго Смэш пары (жен) имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Чикаго Смэш пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен) отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Спрингфилд Лейсерс пары (жен) в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Чикаго Смэш пары (жен) превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Спрингфилд Лейсерс пары (жен) сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Чикаго Смэш пары (жен) гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чикаго Смэш пары (жен) — Спрингфилд Лейсерс пары (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Чикаго Смэш пары (жен) и Спрингфилд Лейсерс пары (жен), подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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