Прогноз Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли (23-го ноября), ставки и коэффициенты

Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (23.11.21)

23-го ноября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Николас Санчес Изкуиэрдо , а противостоять в этом поединке будет Флавио Коболли.



Судья теннисного матча Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли должен дать знак о старте игры в 12:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 23-го ноября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Николас Санчес Изкуиэрдо имеет четыре победы, то Флавио Коболли может похвастаться лишь двумя победами.



Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 12:00 по Москве Николас Санчес Изкуиэрдо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Флавио Коболли. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 23-го ноября. Николас Санчес Изкуиэрдо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Николас Санчес Изкуиэрдо

Этот турнир Николас Санчес Изкуиэрдо проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Николас Санчес Изкуиэрдо может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Николас Санчес Изкуиэрдо однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Николас Санчес Изкуиэрдо имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Николас Санчес Изкуиэрдо левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Николас Санчес Изкуиэрдо хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Флавио Коболли

Во взрослом туре Флавио Коболли проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Флавио Коболли пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Флавио Коболли предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Флавио Коболли еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Длительное время Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли (23-го ноября), ставки и коэффициенты

Николас Санчес Изкуиэрдо

К данному турниру Николас Санчес Изкуиэрдо подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Николас Санчес Изкуиэрдо находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Николас Санчес Изкуиэрдо не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Николас Санчес Изкуиэрдо старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Николас Санчес Изкуиэрдо демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Флавио Коболли

Выступать в зале Флавио Коболли не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Флавио Коболли старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Флавио Коболли принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Флавио Коболли демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Флавио Коболли даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Флавио Коболли хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли: в ожидании «эйсов»

Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Николас Санчес Изкуиэрдо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Флавио Коболли хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Николас Санчес Изкуиэрдо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Флавио Коболли умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Николас Санчес Изкуиэрдо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Флавио Коболли вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Николас Санчес Изкуиэрдо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николас Санчес Изкуиэрдо — Флавио Коболли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Николас Санчес Изкуиэрдо и Флавио Коболли.



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