Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес. Прогноз, ставки на матч(24.11.21)

Прогноз Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес (24-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес (24-го ноября), ставки и коэффициенты

24-го ноября в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Стэнфорд Кардиналс примет соперника по национальному первенству Северная Каролина А&Т Эджес.



Болельщики баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс очень любят матчи против БК Северная Каролина А&Т Эджес, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 24-го ноября хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 06:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Стэнфорд Кардиналс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес:

Поклонники баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс намерены 24-го ноября поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Северная Каролина А&Т Эджес. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 06:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Стэнфорд Кардиналс

Сейчас баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Стэнфорд Кардиналс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Северная Каролина А&Т Эджес

Прогресс баскетбольного клуба Северная Каролина А&Т Эджес по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

NCAA, Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес

На 24-го ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 06:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Северная Каролина А&Т Эджес удалось одержать победу у себя дома.



Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес. Прогноз, ставки на матч(24.11.21)

Стэнфорд Кардиналс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Стэнфорд Кардиналс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Стэнфорд Кардиналс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Северная Каролина А&Т Эджес

Два года назад баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го ноября сыграет матч против БК Северная Каролина А&Т Эджес. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Стэнфорд Кардиналс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Стэнфорд Кардиналс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Северная Каролина А&Т Эджес показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стэнфорд Кардиналс — Северная Каролина А&Т Эджес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Стэнфорд Кардиналс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Стэнфорд Кардиналс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Северная Каролина А&Т Эджес действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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