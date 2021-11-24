Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен). Прогноз, ставки на матч(24.11.21)

Прогноз Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен) (24.11.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен) 24-го ноября 2021 года

24-го ноября 2021 года в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) примет соперника по национальному первенству Торино Тин Баскет (жен).



В 23:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) и Торино Тин Баскет (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 24-го ноября 2021 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) проводит на своей площадке, и 24-го ноября 2021 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Торино Тин Баскет (жен). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 23:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен), а один раз сильнее были игроки БК Торино Тин Баскет (жен).

Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен)

Баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Торино Тин Баскет (жен)

В составе баскетбольного клуба Торино Тин Баскет (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Торино Тин Баскет (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен)

Баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 24-го ноября 2021 года. На этот раз соперником хозяев будет Торино Тин Баскет (жен), так что в 23:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен). Прогноз, ставки на матч(24.11.21)

Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Торино Тин Баскет (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Торино Тин Баскет (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 24-го ноября 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 23:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Торино Тин Баскет (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) — Торино Тин Баскет (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Блэкайрон-Рентпоинт.ит Каругате (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Торино Тин Баскет (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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