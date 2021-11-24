Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова. Прогноз, ставки на матч(25.11.21)

Прогноз Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова (25-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова (25-го ноября), ставки и коэффициенты

25-го ноября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Данилина/Кузьмова , а противостоять в этом поединке будет Ворацова/Куцова.



Данилина/Кузьмова считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Ворацова/Куцова 25-го ноября будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова запланирован организаторами турнира на 25-го ноября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Данилина/Кузьмова имеет три победы при одном поражении.

Данилина/Кузьмова

В этом сезоне Данилина/Кузьмова показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Данилина/Кузьмова сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Данилина/Кузьмова еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Данилина/Кузьмова обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Данилина/Кузьмова играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Данилина/Кузьмова любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ворацова/Куцова

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ворацова/Куцова теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ворацова/Куцова имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ворацова/Куцова испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ворацова/Куцова выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ворацова/Куцова занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова

Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова. Прогноз, ставки на матч(25.11.21)

Данилина/Кузьмова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Данилина/Кузьмова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Данилина/Кузьмова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Данилина/Кузьмова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Данилина/Кузьмова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Данилина/Кузьмова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Данилина/Кузьмова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Данилина/Кузьмова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ворацова/Куцова

В этом сезоне Ворацова/Куцова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ворацова/Куцова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ворацова/Куцова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ворацова/Куцова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ворацова/Куцова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Данилина/Кузьмова — Ворацова/Куцова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Данилина/Кузьмова и Ворацова/Куцова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-505437-taubate-21-zhen-pineyros-21-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-brazilii-25-11-21/