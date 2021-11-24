Прогноз Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос (25 ноября), ставки и коэффициенты

Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.11.21)

25-го ноября 2021 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вайтиекунас/Ланик , а противостоять в этом поединке будет Лемстра/Ромиос.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 25-го ноября 2021 года. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 25-го ноября 2021 года откроет его противостояние Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Лемстра/Ромиос может гордиться семью победами, а вот Вайтиекунас/Ланик имеет только пять выигранных встреч.

Вайтиекунас/Ланик

Так как Вайтиекунас/Ланик выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Вайтиекунас/Ланик снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Вайтиекунас/Ланик, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Вайтиекунас/Ланик чем-то удивить, пока не ясно.



Лемстра/Ромиос

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Лемстра/Ромиос теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Лемстра/Ромиос имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Лемстра/Ромиос испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Лемстра/Ромиос выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Лемстра/Ромиос занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос впервые будут встречаться между собой. Если Вайтиекунас/Ланик уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Лемстра/Ромиос пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Вайтиекунас/Ланик демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Вайтиекунас/Ланик – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.11.21)

Вайтиекунас/Ланик

На данный момент Вайтиекунас/Ланик занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Вайтиекунас/Ланик снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Вайтиекунас/Ланик не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Вайтиекунас/Ланик не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Лемстра/Ромиос

Лемстра/Ромиос лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Лемстра/Ромиос играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Лемстра/Ромиос начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Лемстра/Ромиос выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Лемстра/Ромиос сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вайтиекунас/Ланик имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Лемстра/Ромиос в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вайтиекунас/Ланик превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Лемстра/Ромиос сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вайтиекунас/Ланик гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вайтиекунас/Ланик — Лемстра/Ромиос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вайтиекунас/Ланик и Лемстра/Ромиос сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вайтиекунас/Ланик, и Лемстра/Ромиос будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-505737-tobi-martin-bogdan-ionuc-apostol-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-25-11-21/