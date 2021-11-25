Прогноз Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг (26-го ноября 2021 года), ставки и коэффициенты

Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг. Прогноз, ставки на матч (26.11.21)

26-го ноября 2021 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бандеччи/Ин-Альбон , а противостоять в этом поединке будет Учижима/Чонг.



В 16:00 по Москве Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 26-го ноября 2021 года. Единственный раз Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Бандеччи/Ин-Альбон сейчас считается фаворитом.



Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 26-го ноября 2021 года откроет его противостояние Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Учижима/Чонг может гордиться семью победами, а вот Бандеччи/Ин-Альбон имеет только пять выигранных встреч.

Бандеччи/Ин-Альбон

В этом сезоне Бандеччи/Ин-Альбон демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бандеччи/Ин-Альбон снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бандеччи/Ин-Альбон является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бандеччи/Ин-Альбон не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бандеччи/Ин-Альбон еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Учижима/Чонг

На этом турнире Учижима/Чонг выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Учижима/Чонг снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Учижима/Чонг чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Учижима/Чонг уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Учижима/Чонг зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг

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Прогноз и ставка на матч Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг 26-го ноября 2021 года

Бандеччи/Ин-Альбон

На данном турнире Бандеччи/Ин-Альбон выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Бандеччи/Ин-Альбон выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Бандеччи/Ин-Альбон допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Бандеччи/Ин-Альбон особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Бандеччи/Ин-Альбон, это умение играть на травяных кортах.

Учижима/Чонг

Учижима/Чонг лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Учижима/Чонг играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Учижима/Чонг начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Учижима/Чонг выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Учижима/Чонг сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бандеччи/Ин-Альбон имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Учижима/Чонг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бандеччи/Ин-Альбон. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Учижима/Чонг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бандеччи/Ин-Альбон довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Учижима/Чонг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бандеччи/Ин-Альбон.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бандеччи/Ин-Альбон — Учижима/Чонг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бандеччи/Ин-Альбон и Учижима/Чонг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бандеччи/Ин-Альбон и для Учижима/Чонг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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