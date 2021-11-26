Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.11.21)

Прогноз Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли (26 ноября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли 26.11.2021

26.11.2021 в 18:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Харрикейн Тайра Блэк , а противостоять в этом поединке будет Пэрис Корли Корли.



Судья теннисного матча Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли должен дать знак о старте игры в 18:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 26.11.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Харрикейн Тайра Блэк и Пэрис Корли Корли более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Харрикейн Тайра Блэк имеет четыре победы, то Пэрис Корли Корли может похвастаться лишь двумя победами.



Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Харрикейн Тайра Блэк имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26.11.2021 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Пэрис Корли Корли. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Харрикейн Тайра Блэк имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Харрикейн Тайра Блэк

Этот турнир Харрикейн Тайра Блэк проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Харрикейн Тайра Блэк может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Харрикейн Тайра Блэк однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Харрикейн Тайра Блэк имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Харрикейн Тайра Блэк левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Харрикейн Тайра Блэк хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Пэрис Корли Корли

Во взрослом туре Пэрис Корли Корли проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Пэрис Корли Корли пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Пэрис Корли Корли предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Пэрис Корли Корли еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

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Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.11.21)

Харрикейн Тайра Блэк

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Харрикейн Тайра Блэк, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Харрикейн Тайра Блэк уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Харрикейн Тайра Блэк старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Харрикейн Тайра Блэк, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Харрикейн Тайра Блэк не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Харрикейн Тайра Блэк все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Харрикейн Тайра Блэк точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Пэрис Корли Корли

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Пэрис Корли Корли хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Пэрис Корли Корли никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Пэрис Корли Корли сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Пэрис Корли Корли всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Харрикейн Тайра Блэк и Пэрис Корли Корли. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Харрикейн Тайра Блэк и Пэрис Корли Корли из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Пэрис Корли Корли относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Пэрис Корли Корли проводит второй или третий матч. А вот Харрикейн Тайра Блэк как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Харрикейн Тайра Блэк, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Харрикейн Тайра Блэк без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Харрикейн Тайра Блэк вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Харрикейн Тайра Блэк — Пэрис Корли Корли. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Харрикейн Тайра Блэк и Пэрис Корли Корли.



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