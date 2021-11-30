Прогноз Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ (01-го декабря), ставки и коэффициенты

Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ. Прогноз, ставки на матч. ITF (01.12.21)

01-го декабря в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Поль Толедо Баке , а противостоять в этом поединке будет Гёкберг Сарыташ.



Буквально несколько дней назад Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ играли свои матчи, а теперь уже 01-го декабря им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Поль Толедо Баке имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ:

Поль Толедо Баке имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01-го декабря нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гёкберг Сарыташ. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 10:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Поль Толедо Баке имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Поль Толедо Баке

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Поль Толедо Баке находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Поль Толедо Баке является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Поль Толедо Баке умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Поль Толедо Баке обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Поль Толедо Баке может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гёкберг Сарыташ

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Гёкберг Сарыташ теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Гёкберг Сарыташ имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Гёкберг Сарыташ испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Гёкберг Сарыташ выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Гёкберг Сарыташ занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ (01-го декабря), ставки и коэффициенты

Поль Толедо Баке

К данному турниру Поль Толедо Баке подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Поль Толедо Баке находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Поль Толедо Баке не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Поль Толедо Баке старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Поль Толедо Баке демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Гёкберг Сарыташ

На этом турнире Гёкберг Сарыташ играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Гёкберг Сарыташ какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Гёкберг Сарыташ уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Гёкберг Сарыташ много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Гёкберг Сарыташ сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Гёкберг Сарыташ не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ: порядок побьёт класс

Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Поль Толедо Баке имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гёкберг Сарыташ хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Поль Толедо Баке. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гёкберг Сарыташ умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Поль Толедо Баке довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гёкберг Сарыташ вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Поль Толедо Баке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Поль Толедо Баке — Гёкберг Сарыташ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Поль Толедо Баке и Гёкберг Сарыташ.



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