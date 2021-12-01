Джиллиан Осмонт — Рэй Хо: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Джиллиан Осмонт — Рэй Хо (01.12.2021), ставки и коэффициенты

Джиллиан Осмонт — Рэй Хо (01 декабря), ставки и коэффициенты

01 декабря в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джиллиан Осмонт , а противостоять в этом поединке будет Рэй Хо.



Джиллиан Осмонт считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Рэй Хо 01 декабря будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 15:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джиллиан Осмонт — Рэй Хо:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01 декабря, ведь именно в этот день на корте встречаются Джиллиан Осмонт и Рэй Хо. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Джиллиан Осмонт имеет на своем счету три победы, Рэй Хо может похвастаться четырьмя.

Джиллиан Осмонт

По непонятным причинам Джиллиан Осмонт в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Джиллиан Осмонт теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Джиллиан Осмонт занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Джиллиан Осмонт играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Джиллиан Осмонт имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Рэй Хо

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Рэй Хо на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Рэй Хо демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Рэй Хо имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Рэй Хо намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Рэй Хо не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Рэй Хо будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Рэй Хо и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Рэй Хо умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Джиллиан Осмонт» — «Рэй Хо»: прогноз автора

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Прогноз и ставка на матч Джиллиан Осмонт — Рэй Хо 01 декабря

Джиллиан Осмонт

Джиллиан Осмонт не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Джиллиан Осмонт любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Джиллиан Осмонт умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Джиллиан Осмонт не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Джиллиан Осмонт умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Рэй Хо

На этом турнире Рэй Хо играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рэй Хо какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рэй Хо уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рэй Хо много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рэй Хо сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рэй Хо не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Джиллиан Осмонт — Рэй Хо Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Джиллиан Осмонт и Рэй Хо начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Джиллиан Осмонт и Рэй Хо показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Джиллиан Осмонт и Рэй Хо провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Джиллиан Осмонт и Рэй Хо действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Джиллиан Осмонт — Рэй Хо: будет сделан акцент на атакующий теннис

Джиллиан Осмонт и Рэй Хо которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джиллиан Осмонт имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Рэй Хо хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джиллиан Осмонт. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Рэй Хо умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джиллиан Осмонт довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Рэй Хо вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джиллиан Осмонт.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джиллиан Осмонт — Рэй Хо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джиллиан Осмонт и Рэй Хо сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джиллиан Осмонт, и Рэй Хо будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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