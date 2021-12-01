Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.12.21)

Прогноз Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен) (01-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен) 01 декабря

01 декабря в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Европы, в котором на своей площадке местный клуб Ройял Касторс Брейн (жен) примет соперника по национальному первенству Лондон Лайонс (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Ройял Касторс Брейн (жен) – Лондон Лайонс (жен), запланированный на 01 декабря. Баскетболисты появятся на площадке в 21:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Лондон Лайонс (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен):

В 21:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Ройял Касторс Брейн (жен) и Лондон Лайонс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 01 декабря. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Лондон Лайонс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Ройял Касторс Брейн (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Ройял Касторс Брейн (жен)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Ройял Касторс Брейн (жен), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Ройял Касторс Брейн (жен) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Ройял Касторс Брейн (жен) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лондон Лайонс (жен)

В составе баскетбольного клуба Лондон Лайонс (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Лондон Лайонс (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Лондон Лайонс (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Главный тренер баскетбольного клуба Ройял Касторс Брейн (жен) пообещал, что 01 декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 21:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Лондон Лайонс (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен). Прогноз, ставки на матч(01.12.21)

Ройял Касторс Брейн (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Ройял Касторс Брейн (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Ройял Касторс Брейн (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Лондон Лайонс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Лондон Лайонс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Лондон Лайонс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 01 декабря, и в его рамках состоится поединок Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 21:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен): гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Ройял Касторс Брейн (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Ройял Касторс Брейн (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Ройял Касторс Брейн (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Ройял Касторс Брейн (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Лондон Лайонс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Лондон Лайонс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Лондон Лайонс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ройял Касторс Брейн (жен) — Лондон Лайонс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Ройял Касторс Брейн (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Ройял Касторс Брейн (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Ройял Касторс Брейн (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Лондон Лайонс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лондон Лайонс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat1-507846-dzhuliya-rosha-de-masedo-moraes-izabela-moselin-romanichen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-01-12-21/