Прогноз Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен) (10-го декабря), ставки и коэффициенты

Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (10.12.21)

10-го декабря 2021 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен) примет соперника по национальному первенству Арканзас Рейзорбэкс (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Джексон Стейт Тайгерс (жен) – Арканзас Рейзорбэкс (жен), запланированный на 10-го декабря 2021 года. Баскетболисты появятся на площадке в 04:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен):

На 10-го декабря 2021 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 04:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен), одержав семь побед.

Джексон Стейт Тайгерс (жен)

Летом баскетбольный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Арканзас Рейзорбэкс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен), который организаторы собираются провести 10-го декабря 2021 года. По московскому времени начало данной игры будет в 04:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен).



Прогноз и ставка на матч Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен) 10-го декабря 2021 года

Джексон Стейт Тайгерс (жен)

В последние годы Джексон Стейт Тайгерс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Джексон Стейт Тайгерс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Арканзас Рейзорбэкс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10-го декабря 2021 года, и в его рамках состоится поединок Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Баскетбольный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джексон Стейт Тайгерс (жен) — Арканзас Рейзорбэкс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Джексон Стейт Тайгерс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Джексон Стейт Тайгерс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Джексон Стейт Тайгерс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Арканзас Рейзорбэкс (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Арканзас Рейзорбэкс (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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