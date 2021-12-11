По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан: соперники не будут долго запрягать

Прогноз По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан (11-го декабря), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан 11-го декабря

11-го декабря в 22:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Франции, в котором на своей площадке местный клуб По-Ласк-Ортез примет соперника по национальному первенству Лион-Виллёрбан.



Баскетболисты клубов По-Ласк-Ортез и Лион-Виллёрбан в 22:45 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 11-го декабря. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК По-Ласк-Ортез одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния По-Ласк-Ортез также является лидером по количеству побед.



По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан, запланированное на 11-го декабря. Поставить на матч можно будет до 22:45 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Лион-Виллёрбан была еще пять лет назад.

По-Ласк-Ортез

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. По-Ласк-Ортез отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лион-Виллёрбан

На данный момент баскетбольный клуб Лион-Виллёрбан занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Лион-Виллёрбан мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Лион-Виллёрбан не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан, несмотря на то, что он должен пройти только 11-го декабря. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 22:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан 11-го декабря

По-Ласк-Ортез

В этом сезоне баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Лион-Виллёрбан

В прошлом месяце баскетбольный клуб Лион-Виллёрбан играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Лион-Виллёрбан надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 11-го декабря, и в его рамках состоится поединок По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 22:45 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан: соперники не будут долго запрягать

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба По-Ласк-Ортез показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Лион-Виллёрбан все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Лион-Виллёрбан также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Лион-Виллёрбан продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ По-Ласк-Ортез — Лион-Виллёрбан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб По-Ласк-Ортез пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба По-Ласк-Ортез составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Лион-Виллёрбан не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Лион-Виллёрбан уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Лион-Виллёрбан очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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