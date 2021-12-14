Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс: команды сделают акцент на атаку

Прогноз Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс (15.12.2021), ставки и коэффициенты

Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс (15 декабря), ставки и коэффициенты

15 декабря в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вичита Стэйт Шокерс примет соперника по национальному первенству Алкорн Стэйт Брэйвс.



Баскетболисты клубов Вичита Стэйт Шокерс и Алкорн Стэйт Брэйвс в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 15 декабря. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Вичита Стэйт Шокерс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Вичита Стэйт Шокерс также является лидером по количеству побед.



Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс проводит на своей площадке, и 15 декабря хозяевам предстоит матч против игроков клуба Алкорн Стэйт Брэйвс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Вичита Стэйт Шокерс, а один раз сильнее были игроки БК Алкорн Стэйт Брэйвс.

Вичита Стэйт Шокерс

На этот матч баскетболисты клуба Вичита Стэйт Шокерс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Алкорн Стэйт Брэйвс

В составе баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Алкорн Стэйт Брэйвс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс, запланированного на 15 декабря. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Вичита Стэйт Шокерс и Алкорн Стэйт Брэйвс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Вичита Стэйт Шокерс.



Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс (15 декабря), ставки и коэффициенты

Вичита Стэйт Шокерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Алкорн Стэйт Брэйвс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 15 декабря сыграет матч против БК Алкорн Стэйт Брэйвс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вичита Стэйт Шокерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Вичита Стэйт Шокерс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Алкорн Стэйт Брэйвс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вичита Стэйт Шокерс — Алкорн Стэйт Брэйвс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Вичита Стэйт Шокерс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Вичита Стэйт Шокерс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Алкорн Стэйт Брэйвс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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