Дарья Лодикова — Михаела Цонева: ставим на двойные ошибки

Прогноз Дарья Лодикова — Михаела Цонева (17-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дарья Лодикова — Михаела Цонева 17.12.2021

17.12.2021 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дарья Лодикова , а противостоять в этом поединке будет Михаела Цонева.



Судья теннисного матча Дарья Лодикова — Михаела Цонева должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 17.12.2021, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Дарья Лодикова и Михаела Цонева более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Дарья Лодикова имеет четыре победы, то Михаела Цонева может похвастаться лишь двумя победами.



Дарья Лодикова — Михаела Цонева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 17.12.2021, так что в разделе тенниса можно найти поединок Дарья Лодикова — Михаела Цонева. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:00 по Москве, пока не начался поединок. Дарья Лодикова и Михаела Цонева еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Дарья Лодикова

По непонятным причинам Дарья Лодикова в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дарья Лодикова теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дарья Лодикова занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дарья Лодикова играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дарья Лодикова имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Михаела Цонева

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Михаела Цонева теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Михаела Цонева имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Михаела Цонева испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Михаела Цонева выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Михаела Цонева занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Дарья Лодикова» — «Михаела Цонева»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Дарья Лодикова и Михаела Цонева впервые будут встречаться между собой. Если Дарья Лодикова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Михаела Цонева пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Дарья Лодикова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Дарья Лодикова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Дарья Лодикова — Михаела Цонева (17.12.2021), ставки и коэффициенты

Дарья Лодикова

Несмотря на внушительный возраст, Дарья Лодикова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дарья Лодикова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дарья Лодикова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дарья Лодикова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дарья Лодикова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Михаела Цонева

Этот сезон Михаела Цонева проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Михаела Цонева снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Михаела Цонева слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Михаела Цонева допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Дарья Лодикова — Михаела Цонева Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дарья Лодикова и Михаела Цонева. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дарья Лодикова и Михаела Цонева встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дарья Лодикова и Михаела Цонева довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дарья Лодикова и Михаела Цонева подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дарья Лодикова — Михаела Цонева: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Дарья Лодикова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Дарья Лодикова и Михаела Цонева отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Михаела Цонева в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Дарья Лодикова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Михаела Цонева сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Дарья Лодикова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дарья Лодикова — Михаела Цонева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Дарья Лодикова и Михаела Цонева, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-510281-oana-gavrile-amarissa-kiara-tot-prognoz-i-stavki-ot-specialista-17-12-21/