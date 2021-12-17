КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен) (17-го декабря 2021 года), ставки и коэффициенты

КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен) (17.12.2021), ставки и коэффициенты

17.12.2021 в 23:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Португалии, в котором на своей площадке местный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) примет соперника по национальному первенству Оливаис Коимбра (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 17.12.2021 предстоит поединок против БК Оливаис Коимбра (жен). По московскому времени начало игры будет в 23:45. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен):

В 23:45 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов КДЕ Франсиско Франко (жен) и Оливаис Коимбра (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 17.12.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Оливаис Коимбра (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК КДЕ Франсиско Франко (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

КДЕ Франсиско Франко (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь КДЕ Франсиско Франко (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Оливаис Коимбра (жен)

В составе баскетбольного клуба Оливаис Коимбра (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Оливаис Коимбра (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 17.12.2021. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 23:45 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен) (17.12.2021), ставки и коэффициенты

КДЕ Франсиско Франко (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Оливаис Коимбра (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 17.12.2021 сыграет матч против БК Оливаис Коимбра (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК КДЕ Франсиско Франко (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб КДЕ Франсиско Франко (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Оливаис Коимбра (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ КДЕ Франсиско Франко (жен) — Оливаис Коимбра (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба КДЕ Франсиско Франко (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В последнее время баскетбольный клуб Оливаис Коимбра (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Оливаис Коимбра (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat3-498528-levallua-metropolitan-21-po-lask-ortez-21-prognoz-i-stavki-ot-professionala-17-12-21/