Прогноз Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль (21-го декабря), ставки и коэффициенты

Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Уругвая (21.12.21)

21.12.2021 в 03:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Уругвая, в котором на своей площадке местный клуб Урупан де Пандо примет соперника по национальному первенству Атлетико Пеньяроль.



В 03:15 по Москве болельщики баскетбольных клубов Урупан де Пандо и Атлетико Пеньяроль займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 21.12.2021, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Атлетико Пеньяроль в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Урупан де Пандо намерены 21.12.2021 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Атлетико Пеньяроль. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 03:15 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Урупан де Пандо

Сейчас баскетбольный клуб Урупан де Пандо снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Урупан де Пандо на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Урупан де Пандо проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Атлетико Пеньяроль

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Атлетико Пеньяроль потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Атлетико Пеньяроль сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Атлетико Пеньяроль не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Уругвая, Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль

Баскетбольный клуб Урупан де Пандо свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 21.12.2021. На этот раз соперником хозяев будет Атлетико Пеньяроль, так что в 03:15 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Урупан де Пандо. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль (21.12.2021), ставки и коэффициенты

Урупан де Пандо

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Урупан де Пандо наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Урупан де Пандо сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Урупан де Пандо всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Урупан де Пандо бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Атлетико Пеньяроль

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Атлетико Пеньяроль становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Атлетико Пеньяроль уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Атлетико Пеньяроль сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Урупан де Пандо после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21.12.2021 сыграет матч против БК Атлетико Пеньяроль. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:15 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Урупан де Пандо также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Урупан де Пандо провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Урупан де Пандо показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Урупан де Пандо и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Атлетико Пеньяроль входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Атлетико Пеньяроль не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Урупан де Пандо — Атлетико Пеньяроль. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Урупан де Пандо был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Урупан де Пандо вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Урупан де Пандо практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Атлетико Пеньяроль не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Атлетико Пеньяроль уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Атлетико Пеньяроль очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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