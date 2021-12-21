Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен). Прогноз, ставки на матч(21.12.21)

Прогноз Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен) (21 декабря), ставки и коэффициенты

Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен) (21.12.2021), ставки и коэффициенты

21.12.2021 в 23:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Юпайк Беарс (жен) примет соперника по национальному первенству Рио-Гранде РедСторм (жен).



В последней встрече баскетбольных клубов Юпайк Беарс (жен) и Рио-Гранде РедСторм (жен) сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 21.12.2021 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 23:45 по МСК.



Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Юпайк Беарс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Рио-Гранде РедСторм (жен). Данный поединок будет сыгран 21.12.2021, а по московскому времени его начало состоится в 23:45. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Рио-Гранде РедСторм (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Юпайк Беарс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Юпайк Беарс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Юпайк Беарс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Юпайк Беарс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Рио-Гранде РедСторм (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Рио-Гранде РедСторм (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Рио-Гранде РедСторм (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Рио-Гранде РедСторм (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Юпайк Беарс (жен)» — «Рио-Гранде РедСторм (жен)»: прогноз автора

Баскетбольный клуб Юпайк Беарс (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 21.12.2021. На этот раз соперником хозяев будет Рио-Гранде РедСторм (жен), так что в 23:45 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Юпайк Беарс (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен). Прогноз, ставки на матч(21.12.21)

Юпайк Беарс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Юпайк Беарс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Юпайк Беарс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Юпайк Беарс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Юпайк Беарс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Рио-Гранде РедСторм (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Рио-Гранде РедСторм (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Рио-Гранде РедСторм (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Юпайк Беарс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21.12.2021 сыграет матч против БК Рио-Гранде РедСторм (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 23:45 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Юпайк Беарс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Юпайк Беарс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Юпайк Беарс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Юпайк Беарс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Рио-Гранде РедСторм (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Рио-Гранде РедСторм (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Рио-Гранде РедСторм (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юпайк Беарс (жен) — Рио-Гранде РедСторм (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Юпайк Беарс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Юпайк Беарс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Юпайк Беарс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Рио-Гранде РедСторм (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Рио-Гранде РедСторм (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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